Restavracija na Kitajskem, ki deluje s pomočjo robotov

Umetna inteligenca postaja del našega vsakdana. In medtem, ko se z njo večinoma srečujemo na spletu pa je na Kitajskem že našla pot v kuhinjo ene od restavracij, kjer vse jedi pripravljajo kar roboti. Roboti znajo pripraviti že več kot sto različnih jedi, med drugim so znani po hitri pripravi priljubljenih jedi, kot sta umešana jajca s paradižnikom in piščanec "tri skodelice", ki ju pripravijo v manj kot petih minutah.