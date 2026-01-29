Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Restavracija na Kitajskem, ki deluje s pomočjo robotov

Peking, 29. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Robotska restavracija

Umetna inteligenca postaja del našega vsakdana. In medtem, ko se z njo večinoma srečujemo na spletu pa je na Kitajskem že našla pot v kuhinjo ene od restavracij, kjer vse jedi pripravljajo kar roboti. Roboti znajo pripraviti že več kot sto različnih jedi, med drugim so znani po hitri pripravi priljubljenih jedi, kot sta umešana jajca s paradižnikom in piščanec "tri skodelice", ki ju pripravijo v manj kot petih minutah.

umetna inteligenca roboti restavracija Kitajska

Iran ima 'prst na sprožilcu'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Zvezdnik ima kar osem otrok
Zvezdnik ima kar osem otrok
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
cekin
Portal
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
moskisvet
Portal
Eden najbolj zaželenih moških na svetu je v resnici ...
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali
Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali
dominvrt
Portal
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469