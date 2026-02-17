Izjemen napredek: lani še nerodno plesali, letos vihteli nože

Oddaja CMG je na sporedu na predvečer kitajskega novega leta, predvaja pa jo vodilni kitajski televizijski kanal CCTV. V živo jo spremlja kar 80 odstotkov Kitajcev.

Letos so Kitajci oddajo posvetili predstavitvi humanoidnih robotov in umetne inteligence in s tem svoja prizadevanja, da bi država postala vodilna sila tudi na tem področju.

Štiri kitajska podjetja Unitree Robotics, Galbot, Noetix in MagicLab so na odru predstavila svoje humanoidne robote, ki so vihteli meče in palice v neposredni bližini otrok, ki so izvajali veščine kung fuja. Roboti so nato sodelovali še v komičnih skečih, v enem so skupaj s plesalci zaplesali ob pesmi "We Are Made in China" (Narejeni smo na Kitajskem, op. a.).

Roboti so v nastopu tudi skakali in se ob padcu sami pobrali, s tem pa so podjetja dokazala, da so izboljšali tudi samo koordinacijo robotov. V enem od posnetkov so roboti zlagali tudi oblačila in z dlanmi premikali orehe - gre za tradicionalno kitajsko vajo, katere cilj je izboljšati ročne spretnosti.