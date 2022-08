Kitajska ruši stolpnice in ustavlja gradnjo stavb, ki bi lahko nastanile 75 milijonov ljudi, medtem ko si vlada prizadeva za oživitev nepremičninskega trga, poroča britanski The Telegraph. Analitiki pojasnjujejo, da Peking to poskuša doseči z uveljavljanjem strategije "zgradi, začasno zaustavi, poruši, ponovi". Tako naj bi poskušali omejiti ponudbo in se izogniti padcu cen stanovanj ter spodbuditi gospodarsko dejavnost s povečanjem obsega gradbenih del.

Kot ugotavljajo pri svetovalnem podjetju za makroekonomske zadeve Fathom Consulting, je bila gradnja približno treh milijard kvadratnih metrov stanovanj v zadnjih letih zaustavljena, zaradi česar nepremičnine sploh niso prišle na trg. V ta stanovanja bi se vselilo kar 75 milijonov ljudi, kar je več kot celotno prebivalstvo Velike Britanije, navajajo. Po poročanju Telegrapha so se zadolženi kitajski gradbeniki znašli v težki situaciji, saj nestabilen nepremičninski trg močno obremenjuje drugo največje gospodarstvo na svetu. Kitajska ima ogromna nenaseljena 'mesta duhov', ki so sedaj soočena z rušenjem, ker gradbenikom zmanjkuje denarja. icon-expand Kitajske stolpnice FOTO: AP Joanna Davies, vodja oddelka za kitajsko ekonomijo pri Fathomu, je povedala, da ključno politično orodje za manipulacijo ponudbe predstavlja ukaz za zaustavitev gradnje nepremičnin. "Te prakse omogočajo, da se količina novih stanovanj v gradnji še naprej povečuje, kar pomaga podpirati kratkoročno gospodarsko rast in zadrževati socialne nemire – ne da bi preplavili trg in znižali cene nepremičnin." Zaupanje v kitajski nepremičninski trg se je po krizi nekaterih zadolženih gradbenikov skrhalo, navaja Telegraph. Nepremičninski velikan Evergrande je imel po velikem zadolževanju hude težave z odplačevanjem dolga, kar je najbolj udarilo predvsem kupce nepremičnin. Daviesova je povedala, da se je Kitajska zatekla k rušenju stanovanj, da bi zmanjšala gradbeni presežek. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Peking je v ponedeljek znižal hipotekarne stroške, s čimer poskuša pomagati nepremičninskemu trgu. Centralna banka je znižala glavno obrestno mero za petletno posojilo za 0,15 odstotne točke na 4,3 odstotka, kar je enako rekordnemu znižanju maja. Kitajska je prav tako napovedala posebna posojila za podjetja v vrednosti 200 milijard kitajskih juanov (29 milijard evrov), da bi jim pomagala dokončati nedokončana stanovanja, ki so že bila prodana. Ocene S&P kažejo, da se bo prodaja nepremičnin na Kitajskem letos zmanjšala za tretjino, kar je hujši padec kot med finančno krizo. Nepremičninski trg predstavlja približno četrtino kitajskega BDP.