Kitajska cenzura umetne inteligence, ki bo morala deliti socialistične vrednote

Mednarodni modeli, med njimi tudi ChatGPT, so na Kitajskem prepovedani.

Na Kitajskem sicer že več desetletij izvajajo strogo politiko cenzure na spletu, ki se sedaj očitno širi še na področje umetne inteligence, poroča Business Insider.

Tamkajšnja komunistična partija je uvedla več regulativnih ukrepov, s katerimi želi nadzorovati razvoj umetne inteligence in se prepričati, da modeli sledijo partijski usmeritvi.

Ameriški časnik Financial Times namreč poroča, da bo najnovejši ukrep kitajska tehnološka podjetja prisilil, da bodo svoje modele morali podati na pregled vladi in jih nato v skladu z njihovimi priporočili tudi popraviti oziroma z njimi sodelovati pri razvoju. Uradniki naj bi modele preizkušali in ob tem preverjali, ali delijo temeljne socialistične vrednote.

Že sedaj morajo vsi kitajski jezikovni modeli pridobiti 'podpis odobravanja' komunistične partije. Modeli, ki v državi lahko obratujejo, so sicer že sprogramirani, da se izogibajo razpravljanju o pokolu na Trgu nebeškega miru leta 1989 ter primerjavam med predsednikom Ši Džinpingom in medvedkom Pujem. Medtem ko so mednarodni modeli, med katerimi je najbolj znan ChatGPT, na Kitajskem blokirani.

Prav Džinping tehnologijo umetne inteligence vidi kot ključ za spodbujanje gospodarstva tudi v boju z ZDA, vendar se ob tem zaveda, da lahko zgolj z nadzorom uveljavlja svojo moč, še poroča Business Insider.