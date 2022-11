Kitajska se sooča z novim izbruhom koronavirusa, trije mrtvi

Kitajska poroča o prvih smrtih zaradi covida v šestih mesecih ob strogi politiki ničelnih primerov. Uradniki opozarjajo, da se prestolnica sooča z najhujšo situacijo od začetka pandemije. V Pekingu so namreč covidu podlegli trije ljudje.

Peking, 21-milijonsko mesto, je poročal o 316 novih primerih covida in treh smrtnih žrtvah, med katerimi je bil 87-letni moški, poroča Reuters. Liu Xiaofeng, namestnik direktorja pekinškega občinskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, je razmere opisal kot najbolj zapletene in resne v mestu, je dodala tiskovna agencija. Po njegovih besedah se Peking sooča z zapleteno situacijo preprečevanja in obvladovanja epidemije. Nacionalna zdravstvena komisija je v nedeljo sporočila, da je v preteklih 24 urah po vsej državi zabeležila 26.824 lokalnih okužb.

icon-expand Testiranje v Pekingu. FOTO: AP

Kljub ničelni politiki covida še vedno prihaja do smrtnih primerov. Kontroverzna strategija je povzročila zaprtje mnogih državljanov in celih mest v prisilne karantene. V Pekingu so zdaj že uvedli zaprtje v delu prestolnice Haidan, zaprte so tudi trgovine, šole in restavracije, tri milijone ljudi, ki tam živijo, pa so pozvali, naj ostanejo doma. Tisti, ki v Peking potujejo, bodo morali opraviti teste v prvih treh dneh obiska in ostati v izolaciji, dokler ne bodo dobili popolne odpustitve. Guangzhou, južno mesto s skoraj 19 milijoni ljudi, ki se bori z največjim nedavnim izbruhom na Kitajskem, je odredil petdnevno zaporo za Baiyun, najbolj naseljeno okrožje.

icon-expand Prebivalci se v Pekingu postavljajo v vrsto za testiranje na covid. FOTO: AP

Zadnji val epidemije preizkuša odločenost Kitajske, da se drži prilagoditev, ki jih je naredila v svoji politiki ničelne okužbe s covidom, ki zahteva, da so mesta bolj ciljno usmerjena pri svojih omejevalnih ukrepih, pod katerimi kloni kitajsko gospodarstvo, vedno bolj nezadovoljni in nestrpni pa so tudi prebivalci.