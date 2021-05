Kitajska … si kot grd bedak, ki se poskuša prilizniti čednemu fantu

V preteklosti je svet takšne odzive bolj pričakoval od predsednika Rodriga Duterteja, ki je nekakšen filipinski Trump, ki veliko govori, tudi neumnosti in nekatere tudi spelje. A Duterete je večjega zaveznika iskal v Kitajski, saj njegova retorika in obnašanje nista bila povšeči mednarodni skupnosti. Zadnje mesece je ta odnos rahlo skrhan, presenetil pa je filipinski zunanji minister Teodoro Locsin mlajši, ki je s precej vulgarnimi in eksplicitnimi besedami kitajskim oblastem dal vedeti – odstranite ribiške ladje iz naših voda. Vse to je, seveda, storil z osebnega Twitter profila:

Kitajska, moja prijateljica, kako naj to vljudno rečem? Naj vidim ... a ... OD***I VEN. Kaj počneš z našim prijateljstvom? Ti. Ne mi. Trudimo se. Ti. Si kot grd moški, si kot grd bedak, ki se poskuša prilizniti čednemu fantu, ki želi le biti prijatelj; noče roditi Kitajca. Nima maternice. Če bi poskušal roditi kitajsko provinco, bi bilo to v najboljšem primeru kup dreka in konec režima. Kaj je tako težko razumeti glede Dutertejeve deklaracije v Združenih narodih, da je arbitražna odločila v prid Filipinom, ne pa od kogarkoli drugega?

Pripombe Locsina, ki na Twitterju rad "pretirava" in napada druge, veljajo za močen odziva na zahteve, ki jo je v ponedeljek izdalo filipinsko ministrstvo za zunanje zadeve. Kitajsko je ministrstvo pozvalo, naj svoja plovila odstrani iz voda okoli otoške skupine Kalayaan Island in reke Scarborough, rekoč, da Peking na teh območjih nima "nadzornih pravic". "Nepooblaščena in dolgotrajna prisotnost teh plovil je očitna kršitev filipinske suverenosti," je sporočilo ministrstvo in poudarilo, da so bile filipinske pomorske patrulje in vaje na teh območjih "legitimno in rutinsko dejanje suverene države na njenem ozemlju," piše Filipino Times.