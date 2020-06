Kitajska sprejela kontroverzni varnostni zakon. Konec avtonomije Hongkonga?

Hongkong je izpod britanskih rok bil vrnjen Kitajcem leta 1997, a pod posebnimi pogoji, ki so prebivalcem tega območja zagotovili določene pravice za 50 let.

Kritiki so prepričani, da nov zakon predstavlja še večjo grožnjo za identiteto Hongkonga. Opozarjajo, da bo spodkopal sodno neodvisnost mesta in številne druge svoboščine, ki jih na Kitajskem drugače ni.

Sprejet zakon je mogoče interpretirati kot zakon, ki spodkopava vse tiste svoboščine, ki Hongkong razlikujejo od preostale Kitajske in so bistvo mesta. Ljudje so navajeni svobode govora, pravice do protestov, prav tako pa popolnoma samostojnega sodnega sistema.

Kitajska pravi, da je zakon potreben za spopad z nemiri in nestabilnostjo v mestu in zavrača kritiko, da se vmešavajo. Sprejetja zakona še niso uradno potrdili, a BBC poroča, da je bil soglasno sprejet na zadnji seji v Pekingu.

Kritiki se bojijo, da bi ta zakon lahko utišal disidente in razširil vpliv kitajske komunistične partije na vse vidike življenja v Hongkongu. Vodja Carrie Lam je dejala, da je sprejetje tega zakona odgovorna poteza za zaščito večine prebivalstva, ki sledi zakonom, ob tem pa zagotovila, da bodo svoboda in osnovne vrednote tega posebnega administrativnega območja ohranjene.

Kakšni so bili odzivi?

Eden izmed najbolj vidnih aktivistov mesta Joshua Wong je napovedal, da bo opustil prodemokratično skupino Demosisto, ki jo je do zdaj vodil, pri tem pa sta se mu pridružila tudi aktivista Nathan Law in Agnes Chow.

V Amnesty International so zakon opisali kot "orožje represije, ki ga bodo uporabili proti kritikom vlade" in kot "največjo grožnjo človekovim pravicam v nedavni zgodovini mesta".

Washington je zagrozil, da bodo prekinili poseben trgovinski sporazum, ki ga imajo s Hongkongom, medtem ko je Evropski parlament izglasoval, da bodo Kitajsko obravnavali na Meddržavnem sodišču v Haagu, če bodo sprejeli zakon.

V Veliki Britaniji pa so napovedali, da bodo spremenili pravila za imigracijo in tako ponudili milijonom Hongkonžanov pot do državljanstva. Že na začetku junija pa so vsi člani G7 podpisali izjavo, v kateri so prosili Peking, da ponovno premisli o predlogu zakona.