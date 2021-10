Kitajska sprejela zakon, ki omejuje obseg šolskih nalog

Kitajska vlada je v zadnjem času sprožila boj proti dejavnostim, za katere meni, da so škodljive za otroke in mladino. Tako je mladoletnim prepovedala, da bi več kot tri ure na teden igrali spletne igre, ter občutno zmanjšala dostop do zasebnih tečajev.

Lokalne oblasti bodo morale zdaj okrepiti nadzor nad tem, kako obremenjeni so otroci z nalogami in zunajšolskimi dejavnostmi.

"Starši morajo na razumen način razdeliti čas, ki ga imajo otroci za učenje, počitek, igro in fizične aktivnosti, da otrok ne bi preobremenili in da bi se izognili odvisnosti od interneta," piše v zakonu, ki ga je že sprejel kitajski parlament.

Zakon bo v veljavo stopil s prihodnjim letom.