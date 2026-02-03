Kitajska spreminja pravila igre za električna vozila

Nova pravila, ki jih je po poročanju BBC sprejelo kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo, zahtevajo, da imajo vsa osebna vozila mehanski način odpiranja potniških vrat tako znotraj kot zunaj. Na zunanji strani morajo biti kljuke dostopne prek posebej določenega vdolbenega prostora, v notranjosti pa morajo biti jasno vidne oznake za odpiranje vrat. Cilj ukrepa je zagotoviti, da se lahko vrata odprejo tudi v primeru izpada električne energije.

Povod za regulacijo so bile preiskave več smrtnih prometnih nesreč, med drugim tudi primeri električnih vozil znamke Xiaomi, kjer naj bi okvare sistema preprečile odpiranje vrat. Skrite kljuke so postale popularne predvsem zaradi Tesle. Danes so zelo razširjene pri tako imenovanih novih energetskih vozilih, kamor sodijo električna, hibridna in vozila na gorivne celice, in se pojavljajo pri približno 60 odstotkih najbolje prodajanih modelov.