Tujina

Kitajska spreminja pravila igre za električna vozila

03. 02. 2026 09.56

Avtor:
L.M.
Tesla

Kitajska je kot prva država na svetu prepovedala uporabo skritih kljuk na potniških vratih. Ukrep prihaja v času povečane pozornosti varnosti električnih vozil po več smrtonosnih nesrečah.

Nova pravila, ki jih je po poročanju BBC sprejelo kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo, zahtevajo, da imajo vsa osebna vozila mehanski način odpiranja potniških vrat tako znotraj kot zunaj. Na zunanji strani morajo biti kljuke dostopne prek posebej določenega vdolbenega prostora, v notranjosti pa morajo biti jasno vidne oznake za odpiranje vrat. Cilj ukrepa je zagotoviti, da se lahko vrata odprejo tudi v primeru izpada električne energije.

Povod za regulacijo so bile preiskave več smrtnih prometnih nesreč, med drugim tudi primeri električnih vozil znamke Xiaomi, kjer naj bi okvare sistema preprečile odpiranje vrat. Skrite kljuke so postale popularne predvsem zaradi Tesle. Danes so zelo razširjene pri tako imenovanih novih energetskih vozilih, kamor sodijo električna, hibridna in vozila na gorivne celice, in se pojavljajo pri približno 60 odstotkih najbolje prodajanih modelov.

Skrita kljuka
Skrita kljuka
FOTO: Profimedia

Ukrepi bodo začeli veljati 1. januarja 2027, proizvajalci pa bodo imeli dve leti prehodnega obdobja, namenjenega prilagoditvi že odobrenih modelov. Čeprav se pravila nanašajo le na kitajski trg, ima Kitajska zaradi svoje vloge v svetovni avtomobilski industriji velik vpliv tudi na druge države.

Podobna vprašanja o varnosti skritih kljuk se, kot piše BBC, že pojavljajo tudi v ZDA in Evropi, zlasti v povezavi z vozili Tesla, kjer so regulatorji prejeli več prijav o nedelujočih električnih kljukah in primerih, ko so bili potniki ujeti v vozilu.

Kitajska skrite kljuke električna vozila varnost

bibaleze
