Kitajska na spletu suspendirala račune, ki so kritizirali covidno politiko

Na Kitajskem priljubljena platforma Sina Weibo je sporočila, da je obravnavala 12.854 kršitev, vključno z napadi na strokovnjake, znanstvenike in zdravstvene delavce, ter izdala začasne ali trajne prepovedi za 1120 računov. Podjetje "bo še naprej preiskovalo in čistilo vse nezakonite vsebine in s tem ustvarjalo harmonično in prijazno okolje za skupnost," so v četrtek v izjavi zapisali pri Sina Weibo.

Uporabniki so največkrat kritizirali odločitve o omejitvi potovanj, zaradi katerih so bili ljudje več tednov zaprti v svojih domovih, včasih tudi brez ustrezne hrane in zdravstvene oskrbe.

Razjezila jih je tudi zahteva, da morajo vsi, ki bi lahko bili pozitivni, ali so bili v stiku z okuženo osebo, na opazovanje v zaprto terensko bolnišnico, od koder so pogosto poročali o prenatrpanosti, slabi hrani in higieni, poroča CNBS.

Dolgotrajni strogi ukrepi so po več kot dveh letih na ulice Pekinga in drugih večjih mest pognali protestnike, ki na Kitajskem sicer le redko protestirajo. Sledila je vladna odločitev, da bodo ukrepe sprostili.