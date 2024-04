Tornado na Kitajskem v štirih minutah uničil več kot 140 tovarn

Tornado je v okrožju Baijun, ki je proizvodno in tehnološko središče v bližini Hongkonga, divjal okoli 15. ure po lokalnem času. Kljub popoldanski uri posnetki razkrivajo, da so nebo prekrili temni nevihtni oblaki, veter s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro je po zraku vrtinčil ruševine in dele stavb, vžgalo se je več daljnovodnih stolpov. Dodatno škodo je povzročila še toča, ki je v debelini dobrih petih centimetrov padala v nekaterih delih mesta.

Kitajska vladna agencija je sporočila, da je tornado poškodoval 141 tovarn, 33 ljudi je poškodovanih.