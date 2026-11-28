V zameno naj bi pomagal pri pridobivanju državnih in javnih poslov, sklepanju donosnih pogodb in imenovanju visokih uradnikov na pomembne funkcije.

Kitajski uradnik Lan Tianli je bil obsojen na smrt zaradi sprejemanja podkupnin v skupni vrednosti približno 84 milijonov evrov Po poročanju kitajske državne televizije CCTV je bil Lan Tianli spoznan za krivega, da je med letoma 2008 in 2025 na različnih položajih v južni Kitajski prejemal visoke podkupnine.

Ljudsko sodišče v provinci Hunan je pojasnilo, da je bila tako stroga kazen izrečena zaradi izjemno visokega zneska podkupnin ter velike škode, povzročene državi in javnemu interesu.

Kot v številnih podobnih primerih na Kitajskem izvršitev smrtne kazni za zdaj ni takojšnja. Kazen je bila odložena za dve leti, po preteku tega obdobja pa jo lahko oblasti spremenijo v dosmrtni zapor brez možnosti poznejšega znižanja kazni. Poleg tega so Lanu odvzeli politične pravice in premoženje.

Kitajski predsednik Ši Džinping že več let vodi obsežno protikorupcijsko kampanjo. Smrtne kazni za visoke predstavnike Komunistične partije so na Kitajskem razmeroma redke in se praviloma izrekajo le v posebej odmevnih in težkih primerih korupcije. Preiskovalni organi za boj proti korupciji skoraj vsakodnevno objavljajo nove postopke proti visokim uradnikom.