Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kitajska uri ruske vojake?

Berlin, 04. 07. 2026 20.16 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Ruski vojaki v Sudži

Nemčija je na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo pomembno zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom.

Nemško zunanje ministrstvo je poročila označilo za "zelo zaskrbljujoča" in opozorilo, da bi lahko kazala na podporo Rusiji s strani akterjev, povezanih s kitajsko državo, vključno z elementi Ljudske osvobodilne vojske.

Navedbe je prvi objavil nemški časnik Die Welt, ki se sklicuje na obveščevalne podatke. Po teh naj bi na Kitajskem vojaško usposobili več sto ruskih vojakov, od katerih naj bi nekatere pozneje napotili na bojišča v Ukrajini.

Trditev za zdaj ni bilo mogoče neodvisno preveriti, Kitajska pa jih javno ni potrdila.

Preberi še 'Tri mesece se je učil upravljati drone, potem so ga poslali v mesoreznico'

V Evropi vse več skrbi

Peking se od začetka vojne predstavlja kot nevtralna država in poziva k miru, hkrati pa ohranja tesne gospodarske in diplomatske odnose z Moskvo.

V Berlinu menijo, da bi morebitno urjenje ruskih vojakov pomenilo kakovostno spremembo kitajske vloge v vojni. Doslej so bile kritike usmerjene predvsem v trgovinsko, tehnološko in energetsko sodelovanje med državama, neposredno vojaško usposabljanje pa bi predstavljalo bistveno bolj neposredno obliko podpore ruskim vojaškim zmogljivostim.

Na nemškem zunanjem ministrstvu poudarjajo, da vsaka dejavnost, ki Rusiji omogoča nadaljevanje vojne, predstavlja neposredno varnostno vprašanje za Evropo.

Putin na Kitajskem
Putin na Kitajskem
FOTO: AP

Nova ocena vloge Kitajske

Vojna v Ukrajini je po mnenju evropskih držav že zdavnaj prerasla regionalni konflikt. Iran Rusiji dobavlja brezpilotne letalnike, Severna Koreja strelivo, morebitna kitajska vloga pri usposabljanju vojakov pa bi po ocenah analitikov konflikt še dodatno internacionalizirala.

Evropske države zato vse bolj preučujejo, v kolikšni meri svetovne sile Rusiji pomagajo ohranjati vojaške zmogljivosti z gospodarsko, tehnološko, logistično ali drugo podporo.

Odločitev Berlina, da na pogovor pokliče kitajskega veleposlanika, nakazuje, da Nemčija obtožbe jemlje resno.

Kitajska zavrača nemške obtožbe: Gre za preusmerjanje pozornosti od evropskih težav

Na obtožbe se je odzval kitajski strokovnjak za evropske odnose Jian Junbo z Univerze Fudan v Šanghaju. Za državni časnik Global Times je dejal, da so obtožbe neutemeljene in da evropske države z njimi skušajo preusmeriti pozornost od notranjih težav, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini.

Po njegovem mnenju bi lahko bile politične obtožbe povezane tudi s pogajanji med Kitajsko in Evropsko unijo o trgovinskih vprašanjih.

"Posamezne evropske države morda poskušajo s političnim pritiskom na Kitajsko pridobiti boljši pogajalski položaj pri gospodarskih vprašanjih," je dejal.

Preberi še Vojna prihaja v Rusijo: na dosegu polovica države?

Kitajsko zunanje ministrstvo je podobne očitke zavrnilo že junija. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je takrat dejal, da takšne trditve "nimajo nobene dejanske podlage" in predstavljajo zgolj "blatenje Kitajske".

Po njegovih besedah vojaško sodelovanje med Kitajsko in Rusijo poteka v okviru običajnih odnosov med suverenimi državami ter ne daje podlage za takšne obtožbe.

Kitajska je zavrnila tudi navedbe, da Rusiji dobavlja vojaško opremo za uporabo v vojni v Ukrajini. Peking vztraja, da nobeni strani ni dobavil smrtonosnega orožja ter da strogo nadzira izvoz blaga z dvojno rabo.

Kitajski zunanji minister Wang Ji je februarja na Münchenski varnostni konferenci poudaril, da Kitajska ni udeleženka vojne v Ukrajini in zato ne odloča o njenem izidu. Po njegovih besedah bi morala Evropa zaradi dejstva, da vojna poteka na evropskih tleh, sodelovati pri iskanju rešitve.

vojna kitajska nemčija

'Končno!' Na priljubljeni plaži je lahko le 400 obiskovalcev

24ur.com Ukrajinci trdijo, da so zajeli Kitajca, ki sta se borila za rusko vojsko
24ur.com Kitajski voditelj v Moskvi: Kitajska in Rusija sta dobri sosedi
24ur.com Skrivnost na trdem disku, ki dokazuje kitajsko vpletenost v ruske napade?
24ur.com EU računa na vpliv Kitajske pri končanju vojne v Ukrajini
24ur.com Novo jutro ob zvokih opozorilnih siren
24ur.com Srečanje 'dveh starih prijateljev' Lukašenka in Džinpinga
24ur.com Kitajska poziva k dialogu med Rusijo in Ukrajino
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti naj bi prišle na dan
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
cekin
Portal
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763