Kitajska uri ruske vojake?

Nemško zunanje ministrstvo je poročila označilo za "zelo zaskrbljujoča" in opozorilo, da bi lahko kazala na podporo Rusiji s strani akterjev, povezanih s kitajsko državo, vključno z elementi Ljudske osvobodilne vojske. Navedbe je prvi objavil nemški časnik Die Welt, ki se sklicuje na obveščevalne podatke. Po teh naj bi na Kitajskem vojaško usposobili več sto ruskih vojakov, od katerih naj bi nekatere pozneje napotili na bojišča v Ukrajini. Trditev za zdaj ni bilo mogoče neodvisno preveriti, Kitajska pa jih javno ni potrdila.

V Evropi vse več skrbi

Peking se od začetka vojne predstavlja kot nevtralna država in poziva k miru, hkrati pa ohranja tesne gospodarske in diplomatske odnose z Moskvo. V Berlinu menijo, da bi morebitno urjenje ruskih vojakov pomenilo kakovostno spremembo kitajske vloge v vojni. Doslej so bile kritike usmerjene predvsem v trgovinsko, tehnološko in energetsko sodelovanje med državama, neposredno vojaško usposabljanje pa bi predstavljalo bistveno bolj neposredno obliko podpore ruskim vojaškim zmogljivostim. Na nemškem zunanjem ministrstvu poudarjajo, da vsaka dejavnost, ki Rusiji omogoča nadaljevanje vojne, predstavlja neposredno varnostno vprašanje za Evropo.

Putin na Kitajskem FOTO: AP

Nova ocena vloge Kitajske

Vojna v Ukrajini je po mnenju evropskih držav že zdavnaj prerasla regionalni konflikt. Iran Rusiji dobavlja brezpilotne letalnike, Severna Koreja strelivo, morebitna kitajska vloga pri usposabljanju vojakov pa bi po ocenah analitikov konflikt še dodatno internacionalizirala. Evropske države zato vse bolj preučujejo, v kolikšni meri svetovne sile Rusiji pomagajo ohranjati vojaške zmogljivosti z gospodarsko, tehnološko, logistično ali drugo podporo. Odločitev Berlina, da na pogovor pokliče kitajskega veleposlanika, nakazuje, da Nemčija obtožbe jemlje resno.

Kitajska zavrača nemške obtožbe: Gre za preusmerjanje pozornosti od evropskih težav

Na obtožbe se je odzval kitajski strokovnjak za evropske odnose Jian Junbo z Univerze Fudan v Šanghaju. Za državni časnik Global Times je dejal, da so obtožbe neutemeljene in da evropske države z njimi skušajo preusmeriti pozornost od notranjih težav, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini. Po njegovem mnenju bi lahko bile politične obtožbe povezane tudi s pogajanji med Kitajsko in Evropsko unijo o trgovinskih vprašanjih. "Posamezne evropske države morda poskušajo s političnim pritiskom na Kitajsko pridobiti boljši pogajalski položaj pri gospodarskih vprašanjih," je dejal.