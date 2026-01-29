Naslovnica
Tujina

Goljufije, mučenje, umor: Kitajska usmrtila 11 članov mjanmarske mafije

Laukkaing/Peking, 29. 01. 2026 09.24 pred 1 uro 2 min branja 33

Avtor:
Ne.M.
Usmrtitev

Kitajska je usmrtila 11 članov razvpite mafijske družine, ki je ob severovzhodni meji Mjanmara upravljala klicne centre za prevare, poročajo državni mediji. Družina Ming je bila ena od številnih klanov, ki so nadzorovali mesto Laukkaing ter ga iz revnega in zapostavljenega kraja preobrazili v bleščeče središče kazinojev in rdečih četrti.

Sodišče v kitajski provinci Zhejiang je člane družine Ming septembra obsodilo zaradi različnih kaznivih dejanj, vključno z umorom, nezakonitim pridržanjem, goljufijo in upravljanjem igralnic. Njihovo prevarantsko omrežje se je sesulo leta 2023, ko so jih etnične milice, ki so med zaostritvijo spopadov z mjanmarsko vojsko prevzele nadzor nad Laukkaingom, pridržale in izročile Kitajski.

Peking pošilja sporočilo

S temi usmrtitvami Peking pošilja odvračilno sporočilo morebitnim goljufom, poroča BBC. Vendar se je ta dejavnost medtem preselila na mejo Mjanmara s Tajsko ter v Kambodžo in Laos, kjer ima Kitajska bistveno manj vpliva.

Po ocenah Združenih narodov je bilo v Mjanmaru in drugod po jugovzhodni Aziji v spletne prevare prisilno vključenih več sto tisoč ljudi. Med njimi je na tisoče Kitajcev, njihove žrtve goljufij pa so večinoma tudi Kitajci.

Usmrtitev
Usmrtitev
FOTO: Shutterstock

Peking, razočaran nad zavrnitvijo mjanmarske vojske, da bi ustavila prevarantski posel, od katerega je skoraj zagotovo imela dobiček, je konec leta 2023 tiho podprl ofenzivo etničnih upornikov v zvezni državi Shan. Zavezništvo je vojski odvzelo obsežna območja in zavzelo Laukkaing, ključno obmejno mesto.

Zaslužili skoraj 1,2 milijarde evrov

Enajst članov družine Ming so prvi mjanmarski organizirani prevaranti, ki jih je Kitajska usmrtila, vendar pa ne bodo zadnji. Pet članov družine Bai je bilo novembra prav tako obsojenih na smrt, sojenja dvema drugima skupinama obtožencev iz družin Wei in Liu pa še niso končana.

Sojenje družini Ming je potekalo za zaprtimi vrati, čeprav se je lani obravnave obsodbe lahko udeležilo več kot 160 ljudi, vključno z družinami žrtev.

Mafija Ming je s svojimi prevarantskimi operacijami in igralniškimi brlogi med letoma 2015 in 2023 zaslužila več kot 10 milijard juanov (1.199.600.000 evrov), je sporočilo najvišje kitajsko sodišče, ki je novembra zavrnilo njihove pritožbe. Njihova kazniva dejanja so povzročila smrt 14 kitajskih državljanov in poškodbe mnogih drugih, je sporočilo sodišče.

Septembra je bilo več kot 20 drugih članov družine Ming obsojenih na zaporne kazni od petih let do dosmrtne ječe. Patriarh klana Ming Xuechang je leta 2023 storil samomor, ko se je skušal izogniti pridržanju, je takrat sporočila mjanmarska vojska. Vodil je enega najbolj razvpitih prevarantskih centrov v Laukkaingu, Vilo Crouching Tiger (Vila prežečega tigra).

Sprva so bili glavni viri prihodkov teh družin igre na srečo in prostitucija, sčasoma pa so se začeli ukvarjati tudi s spletnimi goljufijami, pri katerih so večinoma izkoriščali ugrabljene ljudi, prisiljene v izvajanje prevar.

Pretepi in mučenje so bili vsakodnevna praksa

Priznanja aretiranih so bila predvajana v dokumentarnih filmih državnih medijev z namenom, da bi poudarile odločenost kitajskih oblasti, da izkoreninijo prevarantske mreže.

Znotraj razširjenih in strogo varovanih kompleksov je vladala kultura nasilja. Po pričevanjih osvobojenih delavcev so bili pretepi in mučenje vsakodnevna praksa.

Razlagalnik

Laukkaing je glavno mesto v avtonomni regiji Kokang v zvezni državi Shan v Mjanmaru. Nahaja se na meji s Kitajsko in je bilo v zadnjih letih znano kot središče nezakonitih dejavnosti, kot so spletne prevare, igralnice in prostitucija, pogosto pod nadzorom oboroženih skupin ali mafijskih družin.

Klicni centri za prevare so organizirane skupine, ki izvajajo obsežne telefonske ali spletne goljufije. Običajno uporabljajo socialno inženirstvo, da bi izigrale žrtve, jih prepričale v posredovanje osebnih ali finančnih podatkov ali pa jih prisilile k plačilu lažnih dolgov ali taks. Pogosto delujejo iz držav z manj strogim nadzorom ali iz območij, kjer je težko izslediti njihovo lokacijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Sporočilo 1,2 milijarde Mučenje
ming mafija kitajska usmrtitev

  • 8
KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
?rnogled
29. 01. 2026 11.02
Kitajci so lahko vzor vsemu svetu, kar se reda tiče.
Odgovori
+1
1 0
Raul
29. 01. 2026 11.01
Pri nas bi še nagrado dobili....
Odgovori
0 0
klop12
29. 01. 2026 10.56
Včas bi se mogl zgledovat po kitajcih
Odgovori
+6
6 0
GibbsNCIS
29. 01. 2026 10.54
Lepo. Če bi blo to pri nas bi se slikali skupaj z Stevanovićem....
Odgovori
+3
3 0
proofreader
29. 01. 2026 10.53
Pri nas pa se leta vlačijo po sodiščih, na koncu pa jim izplačamo odškodnino.
Odgovori
+6
6 0
jouža
29. 01. 2026 11.05
Pri nas je važno, da sistem laufa. Vsaka najmanjša stvar te vodi na sodišče in se vleče čim dlje. Tako plačuješ in hraniš cel sistem
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
29. 01. 2026 10.49
Lepo, kdaj pa klani pridejo tu gor, aja so nedolžni!
Odgovori
+6
6 0
Bebo2
29. 01. 2026 10.41
to je edina pravilna kazen
Odgovori
+8
8 0
Brinceljveliki
29. 01. 2026 10.41
a bi lahko dali Kitajskim sodiscem pooblastila za 1teden? pa da tukaj spucajo mall
Odgovori
+15
15 0
0523
29. 01. 2026 10.40
Naši sodniki bi jim odpisali še kakšen dolg.
Odgovori
+11
11 0
myomy
29. 01. 2026 10.39
Komunizem je prihodnost. Ali pa nas čaka propad.
Odgovori
-4
5 9
asgard
29. 01. 2026 10.46
Ja seveda. Na drugi strani pa držijo 2 miljona ljudi v koncentracijskih taboriščih samo zato ker so Uguri... Hvala za kitajce.
Odgovori
-4
0 4
myomy
29. 01. 2026 11.03
Kdo so to Uguri?
Odgovori
0 0
Groucho Marx
29. 01. 2026 10.26
Mar to pomeni, da bi v Sloveniji janković klan izumrl?
Odgovori
+20
21 1
Stauffenberg
29. 01. 2026 10.48
Bi pa tudi SDS.
Odgovori
-2
2 4
supergigi
29. 01. 2026 10.26
Tako se dela. Pri nas se pa mafija prosto sprehaja in celo druži s politiki.
Odgovori
+25
25 0
Martinović
29. 01. 2026 10.26
V Sloveniji bi nekdo poklical sodnika ali tožilca in bi bila zadeva urejena.
Odgovori
+12
12 0
mptour
29. 01. 2026 10.25
Če katera stranka da tole v program, jo takoj volim.
Odgovori
+17
17 0
Perovskia
29. 01. 2026 10.22
Kot pri nas,, ko strankarski kolegi vodijo obalo, ko pretepajo mimoidoce, ko se krade elektrika. Pri nas sodisce te nagradi
Odgovori
+12
12 0
Ici
29. 01. 2026 10.21
Kdor zna, zna. V Sloveniji bi dobili najprej 12 mesecev pogojno. Po razveljavitvi prvostopenjske sodbe pa oprostilko in odškodnino od države.
Odgovori
+12
12 0
Observatore kita
29. 01. 2026 10.19
Tako se dela
Odgovori
+10
10 0
asdfghjklč
29. 01. 2026 10.06
Zanimivo razmišljanje rusofilov... Če američani usmrtijo zapornika, ki je na krut način ubil enega ali več ljudi, se tu gor zgražajo in pišejo vse grozno o ameriki in najboljše o morilcu, tam, na kitajskem pa en mrtev in jih usmrtijo 11, predvsem zaradi drog in prprodaje, pa takoj pišejo, da je prav tako itd.
Odgovori
+4
10 6
Mirko papež
29. 01. 2026 10.08
Ti si cel rusofil...ki si to besedo najdu...enoredni režim je edini pravi način za obvladovanje ljudi...
Odgovori
+10
12 2
asdfghjklč
29. 01. 2026 10.21
Zgodovina pogovorov vsakega, razkriva, kako je komentiral drugod.
Odgovori
-1
1 2
Rudar
29. 01. 2026 10.22
Dober komentar asdfghj....
Odgovori
-2
0 2
suleol
29. 01. 2026 10.48
rusofila mas u glavi ti
Odgovori
-1
0 1
progresivnidaveknastanovanja
29. 01. 2026 10.03
kdaj bojo pa naši lopovi na vrsti? Kraja milijona iz geni, 30 mio davka, napake v excelu, maske, cepiva, zdravstvo, občinske zemljiške prevare, javni razpisi, itd. v neskončnost.
Odgovori
+11
12 1
natas999
29. 01. 2026 10.01
in prav je tako
Odgovori
+5
5 0
