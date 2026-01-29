Goljufije, mučenje, umor: Kitajska usmrtila 11 članov mjanmarske mafije

Sodišče v kitajski provinci Zhejiang je člane družine Ming septembra obsodilo zaradi različnih kaznivih dejanj, vključno z umorom, nezakonitim pridržanjem, goljufijo in upravljanjem igralnic. Njihovo prevarantsko omrežje se je sesulo leta 2023, ko so jih etnične milice, ki so med zaostritvijo spopadov z mjanmarsko vojsko prevzele nadzor nad Laukkaingom, pridržale in izročile Kitajski.

Peking pošilja sporočilo

S temi usmrtitvami Peking pošilja odvračilno sporočilo morebitnim goljufom, poroča BBC. Vendar se je ta dejavnost medtem preselila na mejo Mjanmara s Tajsko ter v Kambodžo in Laos, kjer ima Kitajska bistveno manj vpliva. Po ocenah Združenih narodov je bilo v Mjanmaru in drugod po jugovzhodni Aziji v spletne prevare prisilno vključenih več sto tisoč ljudi. Med njimi je na tisoče Kitajcev, njihove žrtve goljufij pa so večinoma tudi Kitajci.

Usmrtitev FOTO: Shutterstock

Peking, razočaran nad zavrnitvijo mjanmarske vojske, da bi ustavila prevarantski posel, od katerega je skoraj zagotovo imela dobiček, je konec leta 2023 tiho podprl ofenzivo etničnih upornikov v zvezni državi Shan. Zavezništvo je vojski odvzelo obsežna območja in zavzelo Laukkaing, ključno obmejno mesto.

Zaslužili skoraj 1,2 milijarde evrov

Enajst članov družine Ming so prvi mjanmarski organizirani prevaranti, ki jih je Kitajska usmrtila, vendar pa ne bodo zadnji. Pet članov družine Bai je bilo novembra prav tako obsojenih na smrt, sojenja dvema drugima skupinama obtožencev iz družin Wei in Liu pa še niso končana. Sojenje družini Ming je potekalo za zaprtimi vrati, čeprav se je lani obravnave obsodbe lahko udeležilo več kot 160 ljudi, vključno z družinami žrtev. Mafija Ming je s svojimi prevarantskimi operacijami in igralniškimi brlogi med letoma 2015 in 2023 zaslužila več kot 10 milijard juanov (1.199.600.000 evrov), je sporočilo najvišje kitajsko sodišče, ki je novembra zavrnilo njihove pritožbe. Njihova kazniva dejanja so povzročila smrt 14 kitajskih državljanov in poškodbe mnogih drugih, je sporočilo sodišče. Septembra je bilo več kot 20 drugih članov družine Ming obsojenih na zaporne kazni od petih let do dosmrtne ječe. Patriarh klana Ming Xuechang je leta 2023 storil samomor, ko se je skušal izogniti pridržanju, je takrat sporočila mjanmarska vojska. Vodil je enega najbolj razvpitih prevarantskih centrov v Laukkaingu, Vilo Crouching Tiger (Vila prežečega tigra).

Sprva so bili glavni viri prihodkov teh družin igre na srečo in prostitucija, sčasoma pa so se začeli ukvarjati tudi s spletnimi goljufijami, pri katerih so večinoma izkoriščali ugrabljene ljudi, prisiljene v izvajanje prevar.

Pretepi in mučenje so bili vsakodnevna praksa

Priznanja aretiranih so bila predvajana v dokumentarnih filmih državnih medijev z namenom, da bi poudarile odločenost kitajskih oblasti, da izkoreninijo prevarantske mreže. Znotraj razširjenih in strogo varovanih kompleksov je vladala kultura nasilja. Po pričevanjih osvobojenih delavcev so bili pretepi in mučenje vsakodnevna praksa.