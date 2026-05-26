Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kitajska usmrtila moškega, ki je zastrupil ustanovitelja Yoozoo Games

Peking, 26. 05. 2026 16.41 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Yoozoo Games

Kitajske oblasti so usmrtile moškega, ki je leta 2020 zastrupil ustanovitelja Yoozoo Games, povezanega tudi z Netflixovo uspešnico 3 Body Problem. Umor, ki se je zgodil leta 2020, je pretresel kitajsko tehnološko in igralniško industrijo.

Kitajske oblasti so potrdile usmrtitev Šu Jaa, ki so ga leta 2024 obsodile na smrt zaradi umora nekdanjega sodelavca in milijarderja Lina Čija, ustanovitelja podjetja Yoozoo Games, poroča BBC.

Leta 2018 je Či Jaa postavil na vodilni položaj v projektu "Three-Body Universe", ki je upravljal ambiciozne načrte za znanstvenofantastično franšizo. Po podatkih lokalnih medijev je Jao Čija zastrupil, potem ko ga je ta odrinil na stranski tir kmalu po tem, ko mu je Jao pomagal pridobiti pogodbo z Netflixom.

Po poročilih je Jao strup skril v kapsule, ki jih je predstavil kot probiotične tablete. Či je decembra 2020 zaradi slabega počutja odšel v bolnišnico in devet dni pozneje umrl, star 39 let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Takrat naj bi njegovo neto premoženje obsegalo približno 6,8 milijarde juanov (809 milijonov evrov).

Lin Či je bil ustanovitelj podjetja Yoozoo Games, znanega po igri Igra prestolov: Zima prihaja (Game of Thrones: Winter Is Coming), in pomembna figura pri pridobivanju pravic za ekranizacijo trilogije kitajskega avtorja Liuja Cixina Spomin na preteklost Zemlje. Ta knjižna serija je pozneje navdihnila Netflixovo serijo 3 Body Problem, ki je leta 2024 postala ena najbolj gledanih na platformi.

Po umoru so oblasti Jaa aretirale, leta 2024 ga je sodišče spoznalo za krivega, navaja BBC. Njegovo usmrtitev, ki naj bi se zgodila 21. maja, je Čijevo podjetje potrdilo v izjavi in poudarilo, da je "pravici končno zadoščeno".

Šu Jao Lin Či umor 3 Body Problem Kitajska

Primer Zapatero: Gotovina v radiatorju in dragulji v sefu

24ur.com Vse slabše stanje kitajskega gospodarstva
24ur.com Kitajski DeepSeek zatresel ameriško borzo, sledil obsežen kibernetski napad
24ur.com Na Kitajskem naj bi v enem tednu za covidom umrlo 13.000 ljudi
24ur.com Leteča avtomobila, vredna 250 tisočakov, trčila v zraku, eden zgorel
24ur.com Kitajska besni nad svojimi navijači: 'obnašajte se!'
24ur.com Kitajska se sooča z novim izbruhom koronavirusa, trije mrtvi
24ur.com Kitajska nasprotuje ukrepom za kitajske potnike in napoveduje protiukrepe
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
26. 05. 2026 16.53
?in.pravilno.nikoli ne stori drugemu kar ne zelis da drugi tebi.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
vizita
Portal
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725