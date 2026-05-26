Kitajska usmrtila moškega, ki je zastrupil ustanovitelja Yoozoo Games

Kitajske oblasti so potrdile usmrtitev Šu Jaa, ki so ga leta 2024 obsodile na smrt zaradi umora nekdanjega sodelavca in milijarderja Lina Čija, ustanovitelja podjetja Yoozoo Games, poroča BBC.

Leta 2018 je Či Jaa postavil na vodilni položaj v projektu "Three-Body Universe", ki je upravljal ambiciozne načrte za znanstvenofantastično franšizo. Po podatkih lokalnih medijev je Jao Čija zastrupil, potem ko ga je ta odrinil na stranski tir kmalu po tem, ko mu je Jao pomagal pridobiti pogodbo z Netflixom.

Po poročilih je Jao strup skril v kapsule, ki jih je predstavil kot probiotične tablete. Či je decembra 2020 zaradi slabega počutja odšel v bolnišnico in devet dni pozneje umrl, star 39 let.