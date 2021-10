Kitajska omejuje gradnjo zelo visokih stavb v manjših mestih

Kitajska je dom nekaterim najvišjih zgradb na svetu, vključno s 632 metrov visokim Šanghajskim stolpom. Kot poročajo lokalni mediji, so nebotičniki morda nujno potrebni v prenatrpanih metropolah, kot sta Šanghaj in Šenžen, v drugih mestih, kjer ne primanjkuje zemljišč, pa kaže, da jih gradijo zgolj zato, ker jih lahko, brez prave potrebe.

Kitajska oblast vse bolj zatira domišljave in drage projekte ter kritizira obsedenost lokalnih arhitektov z gradnjo visokih in privlačnih stavb. V začetku leta so med drugim prepovedali "grdo arhitekturo".

"Smo v fazi, ko se ljudje preveč trudijo, da bi ustvarili nekaj, kar bi se zapisalo v zgodovino. Vsaka stavba mora postaviti nek nov mejnik, arhitekti pa skušajo ta cilj doseči z nenavadno podobo stavb," je pred časom za South China Morning Post komentiral namestnik vodje Visoke šole za arhitekturo in urbanistično načrtovanje Univerze Tongdži Džang Šangvu.

Kdor bo odobril projekt, ki krši nova pravila, bo "dosmrtno odgovoren" za to, so poudarili na ministrstvu.