Kitajska v večjih mestih poostrila policijski nadzor, da bi zatrla proteste

Demonstracija so izbruhnile prejšnji teden, ko je na zahodu Kitajske v požaru, ki je zajel večnadstropno stavbo, umrlo deset ljudi. Stanovalci naj ne bi smeli zapustiti stavbe in pobegniti pred ognjenimi zublji, čemur pa kitajske oblasti oporekajo.

V ponedeljek so protest načrtovali tudi v Pekingu, a so kitajski organi pregona območje obkolili, v Šanghaju pa so na poti, kjer so bili načrtovani protesti, postavili velike ovire, izvedli so tudi več aretacij, poroča BBC. Nekaterim so pregledali mobilne telefone in preverjali, ali imajo vzpostavljeno zasebno omrežje ter ali uporabljajo Twitter in Telegram, ki sta na Kitajskem prepovedana.

Policija je protestnike tudi klicala na mobilne telefone in od njih zahtevala naslov prebivališča, poročajo protestniki. Ena od protestnic je za AFP povedala, da se na klice ni oglašala, jo je pa policija obiskala na njenem domu in jo spraševala, ali se je udeležila protestov, pri katerih gre, kot so jih poudarili, za "nezakonito zborovanje".

Zaradi protestov so na na kitajskih družbenih mediji začeli cenzurirati objave, kitajski mediji pa so večino časa posvetili poročanju o svetovnem prvenstvu v nogometu in dosežkih kitajske vesoljske agencije, ki bo na svojo vesoljsko postajo Tiangong ponovno poslala tričlansko ekipo astronavtov.