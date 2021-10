Kitajska vojaška letala znova v identifikacijskem območju Tajvana

Kitajska s temi dejanji krepi pritisk na ZDA in tajvansko vlado, ki se pod predsednico Tsai Ing-ven distancira od Pekinga. ZDA so se zaradi tega že odzvale. Kot je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price, so "zelo zaskrbljeni zaradi izzivalne vojaške aktivnosti v bližini Tajvana", ki "spodkopava mir in stabilnost v regiji".