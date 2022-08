Kitajska vojaška raziskovalna ladja se je zasidrala v šrilanškem pristanišču

Tuji varnostni analitiki Yuan Wang 5 opisujejo kot eno najnovejših kitajskih ladij za sledenje vesoljskim plovilom, ki se uporablja tudi za spremljanje izstrelitev satelitov, raket in medcelinskih balističnih izstrelkov. Že dalj časa pa predstavlja ta ladja jabolko spora med Indijo in Kitajsko, dvema državama, ki sta v času gospodarske krize tej otoški državi pomagali največ.

Indijo skrbi, da bi Kitajska šrilanško pristanišče, ki se nahaja v neposredni bližini glavne pomorske poti med Azijo in Evropo, uporabila kot vojaško bazo. Ta država v neposredni bližini Šrilanke je sicer navedbe, da je naj bi od otoka zahtevala, da ladji zavrne dovoljenje za vplutje in zasidranje v pristanišču, zanikala.

Tajvansko obrambno ministrstvo je sicer v ponedeljek sporočilo, da so bila tistega dne otokom najbližja kitajska letala štirje lovci J-16. Ti so prečkali sredinsko črto Tajvanske ožine, vendar pa naj bi ostali bližje kitajski obali kot Penghu. Thung je dejal, da se je Tajvan takrat zavedal dogajanja na nebu severno in jugozahodno od Tajvana. "Odzvale so se tako zračne kot tudi kopenske sile za zračno obrambo," je dodal.

Kitajska, ki je po odločitvi predsednice predsedniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, da kljub nasprotovanju Kitajske obišče Tajvan, čemur je kasneje v nedeljo in ponedeljek sledilo še pet ameriških uradnikov, v bližini Tajvana izvedla obsežnejše vojaške vaje.