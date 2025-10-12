Kitajska vrača udarec: Trumpu zagrozila s protiukrepi

Trgovinskega premirja je, tako kaže, konec. Na včerajšnje Trumpove napovedi o uvedbi 100-odstotnih carin na kitajsko blago od 1. novembra, se je že odzvala Kitajska. Stopnjevanje napetosti grozi, da bo ogrozilo večmesečni napredek v trgovinskih pogovorih, poroča CNN.

"Zatekanje k grožnjam z visokimi tarifami ni pravi način za sodelovanje s Kitajsko," je v nedeljo v prvih komentarjih Pekinga o grožnji dejal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino.

"Če bodo ZDA vztrajale pri enostranskem delovanju, bo Kitajska odločno sprejela ustrezne ukrepe za zaščito svojih legitimnih pravic in interesov, je dodal tiskovni predstavnik. Naše stališče glede tarifne vojne ostaja dosledno – ne želimo si je, a se je tudi ne bojimo."