Kitajska vrača udarec: Trumpu zagrozila s protiukrepi

Trgovinskega premirja je, tako kaže, konec. Na včerajšnje Trumpove napovedi o uvedbi 100-odstotnih carin na kitajsko blago od 1. novembra, se je že odzvala Kitajska. Stopnjevanje napetosti grozi, da bo ogrozilo večmesečni napredek v trgovinskih pogovorih, poroča CNN.
"Zatekanje k grožnjam z visokimi tarifami ni pravi način za sodelovanje s Kitajsko," je v nedeljo v prvih komentarjih Pekinga o grožnji dejal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino.
"Če bodo ZDA vztrajale pri enostranskem delovanju, bo Kitajska odločno sprejela ustrezne ukrepe za zaščito svojih legitimnih pravic in interesov, je dodal tiskovni predstavnik. Naše stališče glede tarifne vojne ostaja dosledno – ne želimo si je, a se je tudi ne bojimo."
Kaj se je zgodilo?
Spomnimo, ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v petek zvečer objavil, da bo 1. novembra uvedel 100-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske. S tem je znova zatresel ameriške trge, počepnil je tudi kripto. Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Kitajska poslala "izjemno sovražno sporočilu svetu". Trump je opozoril, da bodo nove tarife začele veljati 1. novembra ali še prej, in napovedal, da bodo ZDA uvedle tudi nadzor izvoza svoje ključne programske opreme na Kitajsko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.