Tujina

Kitajska vrača udarec: Trumpu zagrozila s protiukrepi

Peking, 12. 10. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
33

Peking je zgrožen nad Trumpovo napovedjo uvedbe novih carin. Označili so jih kot nepotrebno eskalacijo. Zagrozili so s protiukrepi proti ZDA, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil svojo grožnjo z uvedbo novih 100-odstotnih carin na kitajski uvoz.

Trgovinskega premirja je, tako kaže, konec. Na včerajšnje Trumpove napovedi o uvedbi 100-odstotnih carin na kitajsko blago od 1. novembra, se je že odzvala Kitajska. Stopnjevanje napetosti grozi, da bo ogrozilo večmesečni napredek v trgovinskih pogovorih, poroča CNN.

"Zatekanje k grožnjam z visokimi tarifami ni pravi način za sodelovanje s Kitajsko," je v nedeljo v prvih komentarjih Pekinga o grožnji dejal tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino.

"Če bodo ZDA vztrajale pri enostranskem delovanju, bo Kitajska odločno sprejela ustrezne ukrepe za zaščito svojih legitimnih pravic in interesov, je dodal tiskovni predstavnik. Naše stališče glede tarifne vojne ostaja dosledno – ne želimo si je, a se je tudi ne bojimo."

Ši Džinping in Donald Trump
Ši Džinping in Donald Trump FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo?

Spomnimo, ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v petek zvečer objavil, da bo 1. novembra uvedel 100-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske. S tem je znova zatresel ameriške trge, počepnil je tudi kripto. Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Kitajska poslala "izjemno sovražno sporočilu svetu". Trump je opozoril, da bodo nove tarife začele veljati 1. novembra ali še prej, in napovedal, da bodo ZDA uvedle tudi nadzor izvoza svoje ključne programske opreme na Kitajsko.

trump kitajska
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
12. 10. 2025 10.35
+1
Gugu gaga
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
12. 10. 2025 10.35
+1
V vsakem primeru bo USA z njihovimi EU hlapci na kolenih v naslednji desničarski petletki.
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
12. 10. 2025 10.34
Amerika rabi redke kovine, ki jih ima Kitajska. Trump udari z 100% carinami, ker misli, da to Kitajce boli. Ne zaveda pa se, da rabijo redke kovine tudi Rusija, Evropa... Kakorkoli obrneš, ni logike.
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
12. 10. 2025 10.33
Zahodni imperij crkava, kar kaže v izrednem tiskanju denarja. Kot že nekajkrat bodo tudi tokrat to reševali s svetovno vojno.
ODGOVORI
0 0
Petur
12. 10. 2025 10.32
+1
vse se mu blokira in se fant mora strezni ti,ali oditi...kaj zagroziti..prekiniti odnose....
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
12. 10. 2025 10.30
+1
Kitajska počasi kuha ameriško žabo. Ironija je pa v tem, da je Trump ta, ki meče polena pod lonec.
ODGOVORI
1 0
tron3
12. 10. 2025 10.29
+3
Na mreži kroži video, kako so Kitajci nagnali delegacijo Evropske komisije z laydro na čelu iz Pekinga!!!!
ODGOVORI
5 2
jank
12. 10. 2025 10.30
-1
Laydro? Kdo je to???
ODGOVORI
1 2
obožeobože
12. 10. 2025 10.34
Von Laydra
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
12. 10. 2025 10.28
+5
Trump je kot cagav fant, ki vedno znova in znova zapusti partnerko. Dokler slednja ne povleče poteze in ga zapusti za vedno.
ODGOVORI
5 0
Z O V
12. 10. 2025 10.23
+3
Ameriška iluzija supermoči...
ODGOVORI
6 3
_endrug
12. 10. 2025 10.27
-2
Rusofilček...
ODGOVORI
2 4
Mizainstol
12. 10. 2025 10.21
+9
Trump precenjuje moc ZDA, se bo opekel, mi evropski hlapci pa skupaj z njimi, ker nasa ekonomska politika- Ni treba delati in ustvarjati dodano vrednost, saj imamo socialno pomoc, ni konkurencna.
ODGOVORI
10 1
BMReloaded
12. 10. 2025 10.21
+2
No, pa nazdravje 🍷
ODGOVORI
2 0
Fluxx
12. 10. 2025 10.20
+6
Trump in prijatelji bodo spet sluzili z delnicam.
ODGOVORI
8 2
Bombardirc1
12. 10. 2025 10.19
+1
Ponosen sem, da jajo podpira trumpa...
ODGOVORI
5 4
Z O V
12. 10. 2025 10.22
+1
Tudi jaz sem ponosen da mu jajo liže...
ODGOVORI
5 4
simc167
12. 10. 2025 10.15
+6
Bogi američani, če se bodo spustili v bilo kakšno vojno. Kitajci jih požrejo. Na vseh področjih. Trump je uničil zda za vedno.
ODGOVORI
12 6
Infiltrator
12. 10. 2025 10.13
+10
Amerosi počasi izgubljajo ekonomsko vojno proti Kitajcem ,že pred desetletjem je neki ameriški analitik povedal da bo nekoč svetu vodila Kitajska in to se počasi ze začenja. Amerosi pa netijo vojne ,ker jih rešuje samo se orožarska industrija ...
ODGOVORI
13 3
Quercus
12. 10. 2025 10.13
+10
Poglejte kako se Kitajska in Rusija vedno mirno, uravnoteženo in brez žalitev odzoveta na razne grožnje, provokacije in izsiljevanja, medtem ko impulzivni Trump dobesedno ne more brzdati svojih izbruhov jeze in posledično sprejetih hipnih odločitev, kar je za predsednika najmočnejše države na svetu nasprejemljivo. Niti dneva si ne vzame za premislek, ne, on že naslednjo minuto grozi in sprejme popolnoma neuravnovešene odločitve, ki nikomur ne koristijo in še anjbolj škodijo prav ZDA in ki jih v naslednjih dneh verjetno obžaluje in jih potem poskuša popraviti ali pa ignorirati kot da ni mislil resno . Evropski voditelji tudi niso nič kaj dosti boljši: na vsako provokacijo "Rusije" se odzovejo panično, osuplo in pričnejo groziti ter zganjati hrup in trušč za prazen nič. Sploh več ni opaziti nobene modrosti, preudarnosti, pragmatičnosti in mirnosti. Ena sama panika vlada na Zahodu.
ODGOVORI
13 3
tron3
12. 10. 2025 10.12
+12
Don, Xi in Putin odločajo o vsem kar se dogaja na globalu, EU ni na njihovem zemljevidu v to ste lahko prepričani!!!!
ODGOVORI
12 0
Z O V
12. 10. 2025 10.11
+12
Američani živijo v znanstveni fantastiki...ne dojemajo še vedno...
ODGOVORI
14 2
Observatore kita
12. 10. 2025 10.10
+1
Kitajska 😂😂
ODGOVORI
4 3
nora_ovca
12. 10. 2025 10.09
+12
Amerika se trese, ker jih kitajci gazijo na vseh področjih. Na področju določenih tehnologij so svetlobna leta pred ameriko. Kitajci delajo prepogljive telefone in tablice, kjer je apple čisto zaspal. Tesle in tudi evropski električni avtomobili so bistveno slabši (in dražji) od kitajskih, njihove baterije so bistveno boljše in še hitreje se polnijo. Kitajsko gospodarstvo je na steroidih, kitajci delajo za cel svet. Kitajska postaja nova velesila. Tudi vojaško so zelo močni. Amerikance zganja panika, zato se obnašajo tako kot se.
ODGOVORI
13 1
