Kitajska vrača udarec z morebitnimi ukrepi proti ZDA in EU

"Menimo, da omejitve vstopa, ki so jih sprejele nekatere države in ki ciljajo na Kitajsko, nimajo znanstvene podlage, nekatere pretirane prakse pa so še bolj nesprejemljive," je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning. "Odločno nasprotujemo poskusom manipulacije ukrepov v politične namene in bomo sprejeli protiukrepe po načelu recipročnosti."

Sicer pa na Kitajskem še niso s spregovorili o tem, kakšne ukrepe bi lahko uvedli. Vedno več evropskih in drugih držav se pridružuje strožjim zahtevam glede vstopa kitajskih državljanov v njihove države, ta teden sta se vrsti držav priključili še Avstralija in Kanada. Zaradi pomanjkanja podatkov o okužbah na Kitajskem in možnosti pojava novih različic so ZDA, Združeno kraljestvo, Indija, Japonska in še številne druge napovedale strožje ukrepe.