Kitajska vstopila v novo leto. Kaj prinaša 'ognjeni konj'?

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta AP

Praznovanje kitajskega novega leta Profimedia

Praznovanje kitajskega novega leta Profimedia

Praznovanje kitajskega novega leta Profimedia





















Vlada pričakuje, da bodo v 40-dnevnem obdobju pomladnega festivala Kitajci opravili rekordnih 9,5 milijarde potovanj po državi. Lani so denimo v istem obdobju zabeležili 9,02 milijarde potovanj. Za stotine milijonov ljudi je kitajsko novo leto pogosto edini čas v letu, ko se vrnejo domači kraj in obiščejo svoje družine. Kitajski letni "čunjun" oziroma "pomladni promet" je največja množična migracija ljudi na svetu, poroča britanski The Guardian. Praznično obdobje se je začelo že 15. februarja, trajalo pa bo vse do 23. februarja. Uradno praznovanje lunarnega novega leta bo tako letos trajalo devet dni, namesto običajnih osem, kar bo ljudem omogočilo daljši dopust. Oblasti pa upajo, da bo praznovanje pomagalo "sprostiti naraščajočo vitalnost, ki poganja kitajsko gospodarstvo naprej". Centralna vlada je zato februarja izdala več kot 360 milijonov juanov (44 milijonov evrov) v potrošniških bonih. "Nedvomno lunarno novo leto prinaša velik porast prodaje pri trgovcih na drobno in ponudnikih potrošniških storitev, ki bi sicer morda imeli precej dolgočasen februar," pravi George Magnus, raziskovalni sodelavec na Kitajskem centru Univerze v Oxfordu. Kitajsko gospodarstvo na makro ravni še vedno trpi, saj kitajska gospodinjstva prihranijo približno tretjino svojih prihodkov, medtem ko je rast BDP povezana z izvozom v druge države. Spodbujanje domače potrošnje je prednostna naloga kitajskega gospodarskerga načrta za naslednje petletno obdobje, ki ga bo marca potrdil državni parlament, piše The Guardian.

Praznovanje kitajskega novega leta FOTO: AP

Leto ognjenega konja le na vsakih 60 let

Kitajci so v novo leto vstopili s tradicionalnimi molitvami, ognjemeti in sejmi. Na tisoče ljudi se je zbralo v nekdanjem Templju Zemlje v Pekingu, kjer so prižigali kadila in molili za srečo in uspeh v prihajajočem se letu. Kitajska se je tako poslovila od leta kače, ki velja za obdobje transformacije, preobrazbe – tako kot kača odvrže staro kožo, naj bi tudi ljudje v letu kače odvrgli stare navade, prepričanja in vse, kar je bilo slabega v preteklosti ... Leto konja pa predstavlja optimizem in priložnost, konja pa opredeljujejo lastnosti, kot so samozavest, odgovornost in inteligenca. V kitajski astrologiji obstaja 12 živali in pet elementov – les, ogenj, zemlja, kovina in voda. To pomeni, da se vsak par živali in elementa pojavi le enkrat na 60 let. Letošnje leto tako zaznamuje t. i. "ognjeni konj" in velja za nekakšen "dvojni ogenj". Leta ognjenega konja zato veljajo za še posebej močna, uporniška in energična. Zadnje leto ognjenega konja je bilo leto 1966, ki je bilo začetek obdobja izjemnih družbenih pretresov. "Ogenj je nekakšen simbol energije, naglice, simbol konja pa pomeni energijo, vitalnost, hitrost in strast," je za SBS News povedal Fan Šengju, izredni profesor na Šoli za kulturo, zgodovino in jezik na Avstralski nacionalni univerzi. "To je eno zelo posebno leto v tem 60-letnem ciklu. Zelo posebno je," je dodal.

Praznovanje kitajskega novega leta FOTO: Profimedia

Kaj prinaša 'ognjeni konj'?

Vsaka žival kitajskega zodiaka je povezana tako s pozitivnimi kot negativnimi lastnostmi. Negativne lastnosti konja so huda jeza, nemir in impulzivnost, pa tudi to, da ga je težko ukrotiti in obvladati, je za SBS News pojasnila Pan Wang, izredna profesorica kitajskih in azijskih študij na Univerzi v Novem Južnem Walesu. Leto konja ljudi spodbuja, naj ne oklevajo pri sprejemanju odločitev in naj sprejmejo lastnosti konja. "V bistvu je to leto, ki nagrajuje neustrašen pogum, predanost in kaznuje neodločnost, oklevanje ali brezbrižnost," še dodaja. Čeprav ima lunarno novo leto globoke korenine v kitajski kulturi, ga praznujejo tudi v mnogih drugih državah na vzhodu in jugovzhodu Azije. Na Kitajskem je znano kot Festival pomladi (kitajsko novo leto), v Koreji ga poznajo kot "seollal" (korejsko lunarno novo leto) v Vietnamu pa kot "tet nguyen đan" (vietnamsko novo leto). To je čas, ko se družine zberejo in delijo simbolično hrano, negujejo tradicije, si izmenjajo želje za srečo ter praznujejo pomlad in nov začetek. Mnogi verjamejo, da prinaša srečo, če ob tej priložnosti nosimo rdečo barvo. Ob prazniku pa si sorodniki podarjajo rdeče kuverte z denarjem.