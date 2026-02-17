Naslovnica
Tujina

Kitajska vstopila v novo leto. Kaj prinaša 'ognjeni konj'?

Peking, 17. 02. 2026 11.02 pred 16 minutami 4 min branja 3

Avtor:
K.H.
Praznovanje kitajskega novega leta

Kitajska je vstopila v novo leto. Po letu kače je po kitajskem lunarnem koledarju zdaj nastopilo leto ognjenega konja, ki naznanja optimizem in priložnosti. Zadnje leto ognjenega konja je bilo leto 1966, ki je bilo začetek obdobja izjemnih družbenih pretresov. Oblasti pa upajo, da bo dodatni praznični dan letos prinesel kitajskemu gospodarstvu nov zagon, saj so povečanje domače porabe opredelili kot ključno prednostno nalogo letošnjega leta.

Vlada pričakuje, da bodo v 40-dnevnem obdobju pomladnega festivala Kitajci opravili rekordnih 9,5 milijarde potovanj po državi. Lani so denimo v istem obdobju zabeležili 9,02 milijarde potovanj. Za stotine milijonov ljudi je kitajsko novo leto pogosto edini čas v letu, ko se vrnejo domači kraj in obiščejo svoje družine. Kitajski letni "čunjun" oziroma "pomladni promet" je največja množična migracija ljudi na svetu, poroča britanski The Guardian

Praznično obdobje se je začelo že 15. februarja, trajalo pa bo vse do 23. februarja. Uradno praznovanje lunarnega novega leta bo tako letos trajalo devet dni, namesto običajnih osem, kar bo ljudem omogočilo daljši dopust. Oblasti pa upajo, da bo praznovanje pomagalo "sprostiti naraščajočo vitalnost, ki poganja kitajsko gospodarstvo naprej". Centralna vlada je zato februarja izdala več kot 360 milijonov juanov (44 milijonov evrov) v potrošniških bonih. 

"Nedvomno lunarno novo leto prinaša velik porast prodaje pri trgovcih na drobno in ponudnikih potrošniških storitev, ki bi sicer morda imeli precej dolgočasen februar," pravi George Magnus, raziskovalni sodelavec na Kitajskem centru Univerze v Oxfordu. Kitajsko gospodarstvo na makro ravni še vedno trpi, saj kitajska gospodinjstva prihranijo približno tretjino svojih prihodkov, medtem ko je rast BDP povezana z izvozom v druge države. 

Spodbujanje domače potrošnje je prednostna naloga kitajskega gospodarskerga načrta za naslednje petletno obdobje, ki ga bo marca potrdil državni parlament, piše The Guardian.

Praznovanje kitajskega novega leta
Praznovanje kitajskega novega leta
FOTO: AP

Leto ognjenega konja le na vsakih 60 let

Kitajci so v novo leto vstopili s tradicionalnimi molitvami, ognjemeti in sejmi. Na tisoče ljudi se je zbralo v nekdanjem Templju Zemlje v Pekingu, kjer so prižigali kadila in molili za srečo in uspeh v prihajajočem se letu.

Kitajska se je tako poslovila od leta kače, ki velja za obdobje transformacije, preobrazbe – tako kot kača odvrže staro kožo, naj bi tudi ljudje v letu kače odvrgli stare navade, prepričanja in vse, kar je bilo slabega v preteklosti ... Leto konja pa predstavlja optimizem in priložnost, konja pa opredeljujejo lastnosti, kot so samozavest, odgovornost in inteligenca.

V kitajski astrologiji obstaja 12 živali in pet elementov – les, ogenj, zemlja, kovina in voda. To pomeni, da se vsak par živali in elementa pojavi le enkrat na 60 let. Letošnje leto tako zaznamuje t. i. "ognjeni konj" in velja za nekakšen "dvojni ogenj". Leta ognjenega konja zato veljajo za še posebej močna, uporniška in energična. Zadnje leto ognjenega konja je bilo leto 1966, ki je bilo začetek obdobja izjemnih družbenih pretresov. 

"Ogenj je nekakšen simbol energije, naglice, simbol konja pa pomeni energijo, vitalnost, hitrost in strast," je za SBS News povedal Fan Šengju, izredni profesor na Šoli za kulturo, zgodovino in jezik na Avstralski nacionalni univerzi. "To je eno zelo posebno leto v tem 60-letnem ciklu. Zelo posebno je," je dodal. 

Praznovanje kitajskega novega leta
Praznovanje kitajskega novega leta
FOTO: Profimedia

Kaj prinaša 'ognjeni konj'?

Vsaka žival kitajskega zodiaka je povezana tako s pozitivnimi kot negativnimi lastnostmi. Negativne lastnosti konja so huda jeza, nemir in impulzivnost, pa tudi to, da ga je težko ukrotiti in obvladati, je za SBS News pojasnila Pan Wang, izredna profesorica kitajskih in azijskih študij na Univerzi v Novem Južnem Walesu. 

Leto konja ljudi spodbuja, naj ne oklevajo pri sprejemanju odločitev in naj sprejmejo lastnosti konja. "V bistvu je to leto, ki nagrajuje neustrašen pogum, predanost in kaznuje neodločnost, oklevanje ali brezbrižnost," še dodaja.

Čeprav ima lunarno novo leto globoke korenine v kitajski kulturi, ga praznujejo tudi v mnogih drugih državah na vzhodu in jugovzhodu Azije. Na Kitajskem je znano kot Festival pomladi (kitajsko novo leto), v Koreji ga poznajo kot "seollal" (korejsko lunarno novo leto) v Vietnamu pa kot "tet nguyen đan" (vietnamsko novo leto). To je čas, ko se družine zberejo in delijo simbolično hrano, negujejo tradicije, si izmenjajo želje za srečo ter praznujejo pomlad in nov začetek. Mnogi verjamejo, da prinaša srečo, če ob tej priložnosti nosimo rdečo barvo. Ob prazniku pa si sorodniki podarjajo rdeče kuverte z denarjem. 

Razlagalnik

Kitajski zodiak je tradicionalni sistem, ki temelji na 12-letnem ciklu, pri čemer je vsako leto povezano z enim od 12 živalskih znakov: podgano, bivolom, tigrom, zajcem, zmajem, kačo, konjem, kozo, opico, petelinom, psom in merjascom. Vsako žival naj bi imela določene osebnostne lastnosti, ki vplivajo na ljudi, rojene v tem letu. Poleg 12 živali kitajski zodiak vključuje tudi pet elementov (les, ogenj, zemlja, kovina in voda), ki se ciklično ponavljajo, kar ustvarja 60-letni cikel (12 živali x 5 elementov). Leto ognjenega konja, kot je omenjeno v članku, je torej kombinacija specifične živali in elementa, ki se pojavi le enkrat v 60 letih.

Pomladni festival, znan tudi kot Kitajsko novo leto, je najpomembnejši tradicionalni praznik na Kitajskem in v mnogih drugih azijskih državah. Označuje začetek novega leta po lunarnem koledarju. Praznovanje običajno traja 15 dni, od novega leta do Festivala luči. Ključni elementi praznovanja vključujejo družinska srečanja, obiske sorodnikov, bogate pojedine, obdarovanje (zlasti rdečih kuvert z denarjem med mlajšimi in starejšimi) ter tradicionalne obrede, kot so molitve za srečo in blaginjo ter prižiganje ognjemetov za odganjanje zlih duhov. Je čas za slovo od starega leta in pozdrav novega z upanjem na srečo, zdravje in uspeh.

Izraz "čunjun" (春运), pogosto preveden kot "pomladni promet", se nanaša na največjo letno množično migracijo ljudi na svetu, ki se zgodi med praznovanjem Kitajskega novega leta. V tem obdobju stotine milijonov ljudi, ki delajo ali študirajo v mestih, potujejo nazaj v svoje rojstne kraje, da bi praznovali s svojimi družinami. To povzroča izjemno obremenitev prometnega omrežja, vključno z vlaki, avtobusi, letali in zasebnimi vozili, saj se ljudje trudijo priti domov za najpomembnejši družinski praznik v letu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kitajsko novo leto leto konja ognjeni konj

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IskraLJ
17. 02. 2026 11.19
Vse dobro in srečno. Vidim pa, da se svet na pol ustavi, ko imajo kitajci novo leto. Iz tega se vidi kaj pomeni Kitajska za svet, 90% vsega.
Odgovori
+2
2 0
izRODEk
17. 02. 2026 11.15
Za Kitajce me ne skrbi. Važno je, da tu premagamo nečlovečno zlo - ZDA in Izrael. Sionistični satanizem. In, da malo "umirimo" podpornike gornje navedenih.
Odgovori
-1
0 1
ZMERNI DESNIČAR
17. 02. 2026 11.13
a bo spet kak nov virus iz netopirjave juhice prišel
Odgovori
-3
0 3
