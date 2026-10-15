Kitajska z izolirano sosedo po 12 letih zamude odprla most

Kitajska je največja trgovinska partnerica Severne Koreje ter njena glavna diplomatska in politična podpornica, medtem ko je Pjongjang zaradi svojega jedrskega programa podvržen strogim mednarodnim sankcijam.
Po poročanju lokalnih medijev je bil most dokončan že leta 2014, vendar se je njegovo odprtje zavleklo zaradi pomanjkanja povezovalnih cest in carinskih objektov na severnokorejski strani. Zdaj naj bi postal glavna kopenska trgovska pot med državama.
Že pred odprtjem se je danes na kitajski strani zbralo več sto ljudi, ob slovesnem odprtju pa so z obeh strani prek mostu zapeljali tovornjaki z nacionalnimi zastavami.
Kitajski premier Li Qiang je most označil za simbol tradicionalnega prijateljstva med državama, s katerim sta odprli novo poglavje v odnosih.
"Zahvaljujoč skupnim prizadevanjem obeh strani bo uspešno odprtje mostu ne le močno spodbudilo gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med državama, temveč bo tudi dodatno olajšalo medosebne stike in okrepilo vezi med obema narodoma," je po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua na otvoritveni slovesnosti dejal Li prek videopovezave.
Most pomeni pomembno alternativo veliko ožjemu cestno-železniškemu mostu prijateljstva med državama, ki prav tako leži na reki Yalu in ki je bil zgrajen med letoma 1937 in 1943, poroča britanski BBC.
Profesor kitajskih študij na mednarodni univerzi Hankuk v Seulu Kang Jun-young je za BBC ocenil, da zaradi novega mostu ni pričakovati nenadnega velikega porasta čezmejne trgovine zaradi mednarodnih sankcij proti Severni Koreji, pa tudi bojazni Pjongjanga pred nenadnim porastom uvoza s Kitajske, ki bi močno povečal kitajski vpliv na njegovem trgu. "Kitajska se tega dobro zaveda, zato je bolj verjetno, da bo trgovinska menjava naraščala postopoma," je dejal.
Lani je trgovinska menjava med državama predvsem zaradi kitajskega izvoza v Severno Korejo znašala 2,7 milijarde dolarjev in s tem dosegla raven pred pandemijo covida-19. Pjongjang je namreč med pandemijo zaprl svoje meje in po šestih letih šele marca letos znova vzpostavil železniški promet s sosedo.
Državi sta sicer nov most odprli po tem, ko je Severna Koreja v začetku septembra z Rusijo odprla prvi cestni most med državama.
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