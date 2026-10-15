Kitajska z izolirano sosedo po 12 letih zamude odprla most

Kitajska je največja trgovinska partnerica Severne Koreje ter njena glavna diplomatska in politična podpornica, medtem ko je Pjongjang zaradi svojega jedrskega programa podvržen strogim mednarodnim sankcijam.

Po poročanju lokalnih medijev je bil most dokončan že leta 2014, vendar se je njegovo odprtje zavleklo zaradi pomanjkanja povezovalnih cest in carinskih objektov na severnokorejski strani. Zdaj naj bi postal glavna kopenska trgovska pot med državama.

Že pred odprtjem se je danes na kitajski strani zbralo več sto ljudi, ob slovesnem odprtju pa so z obeh strani prek mostu zapeljali tovornjaki z nacionalnimi zastavami.

Kitajski premier Li Qiang je most označil za simbol tradicionalnega prijateljstva med državama, s katerim sta odprli novo poglavje v odnosih.