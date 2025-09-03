Ši, Putin in Kim so si ogledali novo 'neustavljivo' kitajsko orožje

Lasersko orožje, jedrske balistične rakete in ogromni podvodni droni so bili med novimi orožji, ki jih je Kitajska predstavila na množični vojaški paradi v Pekingu. Parade se je udeležilo 26 voditeljev držav, vključno z ruskim Vladimirjem Putinom in severnokorejskim Kim Džong Unom.

Kitajski redsednik Ši Džinping je v govoru pred parado dejal, da je njegova država "neustavljiva" in da je nasilneži "nikoli ne bodo ustrahovali". Parada je bila prva priložnost, da so se Ši, Vladimir Putin in Kim Džong Un srečali skupaj.

Putin, Ši in Kim

Šijeve ambicije na dogodku ogled javnosti, parada je ponudila namige o morebitnem načrtu za napad na demokratični otok Tajvan, ki si ga lasti Kitajska. Ameriški predsednik Donald Trump ni bil na paradi, je pa na svojem omrežju Truth Social v zapisu oštel Šija, Kima in Putina zaradi "zarote" proti ZDA.

Po poročanju ruskega portalaTASS potekajo priprave na dvostransko srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Srečanje naj bi potekalo v državnem gostišču Diaojutai, ki sprejema državne voditelje na obisku na Kitajsko. V svojem govoru ob dogodku je Ši dejal tudi, da se svet "nikoli ne sme vrniti k zakonu džungle, kjer močni plenijo šibke".

