Kitajska z novim programom za kaznovanje tistih, ki širijo govorice o covidu-19

Podjetje Airfinity, ki se ukvarja z zdravstvenimi napovedmi, je ocenilo, da je od decembra, ko so bile odpravljene omejitve ničelne politike covida-19, verjetno umrlo več kot 600.000 ljudi, kar je desetkrat več, kot so kitajske oblasti uradno sporočile. Take informacije povzročajo veliko nejevolje med državljani, ki so se po odpravi ničelne politike covida-19 končno sprostili in zaživeli normalno življenje.

Nacionalna uprava za kibernetski prostor je v ta namen pripravila poseben program, ki bo usmerjen proti tistim, ki širijo govorice o naraščajočih okužbah in slabih izkušnjah bolnikov. Vsakega, ki bo po spletu širil govorice, bodo kaznovali. S tem želijo preprečiti zavajanje javnosti in povzročanje socialne panike.

Nedavno so namreč družbene medije preplavile osebne zgodbe ljudi, ki so zboleli za virusom, se borili za zdravila in zdravstveno oskrbo, ki je niso bili deležni, in zaradi bolezni izgubili sorodnike. Te zgodbe pa niso bile po godu vladi, ki trdi, da je epidemija pod nadzorom. Zdravstveni uradniki pa so sporočili, da je od začetka decembra umrlo 60.000 ljudi, tu so pa vključeni le tisti, ki so umrli v bolnišnicah. Pred tem je vlada poročala le o približno 5000 smrtnih primerih od začetka novega vala epidemije.

V resničnost teh številk so že prej podvomili zdravstveni uradniki drugih držav, saj so nekatera mesta poročala o 90-odstotni okuženosti prebivalstva. V njihove izjave pa praktično ni dovoljeno dvomiti, vlada vladajoče komunistične stranke je namreč zelo občutljiva na tuje kritike in obtožbe, da niso dosledni pri posredovanju podatkov.