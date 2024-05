Kitajska z vojaškimi vajami preizkuša zmožnosti za prevzem oblasti v Tajvanu

OGLAS

Dvodnevne vojaške vaje so preizkus "zmožnosti, da prevzamemo oblasti (...) in nadzor nad ključnimi ozemlji", je danes sporočil tiskovni predstavnik kitajske vojske Li Ši, potem ko je vojska že v sredo kot cilj vaj navajala testiranje bojne pripravljenosti v zraku in morju ter zmožnosti napada na ključne cilje.

Ladje in letala naj bi se približala Tajvanu s severa, juga in vzhoda, obenem pa prišla zelo blizu tudi manjšim tajvanskim otokom, kot je Kinmen, ki je od kitajske celine oddaljen le nekaj kilometrov. Obalna straža Tajvana je danes že poročala, da so štirje kitajski čolni vstopili v vode s prepovedjo dostopa okrog dveh manjših tajvanskih otokov, še dva pa sta jim v bližini nudila podporo. Šlo naj bi za že osmo tovrstno vplutje ta mesec. "Pozivamo Kitajsko, naj se samoomejuje in ustavi to neracionalno vedenje," so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kitajska z vojaškimi vajami, ki jih od srede izvaja v bližini Tajvana, preizkuša svoje zmožnosti za prevzem nadzora nad otokom.

Agencija Reuters, ki se sklicuje na tajvanskega varnostnega uradnika, poroča, da vaje vključujejo "navidezne inšpekcije" civilnih čolnov. Kot poroča Guardian, naj bi Kitajci izvajali tudi poskusne napade na tuja plovila v kanalu Bashi med Tajvanom in Filipini, približno 24 bojnih letal pa naj bi se približalo Tajvanu, vendar nobeno ni vstopilo v njegov zračni prostor. Kitajska je potrdila, da je proti Tajvanu poslala 19 vojaških ladij, 16 plovil pomorske policije in 49 bojnih letal, od katerih jih je 35 dejansko prestopilo mejo med Kitajsko in Tajvanom. V odgovor je Tajvan dvignil letala, postavil svoje sile v pripravljenost in premaknil protiladijske raketne sisteme na obalna območja.

Tajvanske oblasti danes poročajo tudi o vnovičnem vplutju kitajskih čolnov v vode okrog dveh manjših otokov.