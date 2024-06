Kitajska zaradi dodatnih carin na avtomobile razmišlja o tožbi EU

Dan po tem, ko je Evropska komisija opozorila na možnost uvedbe dodatnih carin na uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske, so predstavniki kitajskih oblasti po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vnovič napovedali, da bodo sprejeli vse potrebne ukrepe za "odločno obrambo pravic in interesov kitajskih podjetij".

"Nameravani ukrepi EU kršijo pravila WTO in so zgolj protekcionistični," je v današnji izjavi ocenil tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino He Yadong.

Po njegovih besedah možnost uvedbe dodatnih carin na uvoz električnih vozil iz Kitajske nima zakonite podlage, škodovala pa ne bi le pravicam in interesom kitajske industrije, temveč bi negativno vplivala tudi na avtomobilsko proizvodnjo in dobavne verige po vsem svetu, vključno z EU.

Napovedali možnost dodatnih carin

Evropska komisija je v sredo sporočila, da je v okviru preiskave uvoza električnih avtomobilov iz Kitajske preliminarno ugotovila, da izdelovalci v azijski velesili uživajo koristi nepoštenih subvencij v okviru dobavne verige in s tem ogrožajo interese podjetij v EU.

Če v pogovorih s kitajskimi oblastmi ne bo prišlo do preboja, bo EU dodatne carine začasno uvedla 4. julija, dejansko pa bi jih lahko carinske oblasti v uniji začele pobirati šele ob dokončni odločitvi. Do te naj bi prišlo najpozneje v štirih mesecih po uvedbi začasnih ukrepov.

Za avtomobile največjega kitajskega izdelovalca električnih avtomobilov BYD naj bi uvedli dodatno carino v višini 17,4 odstotka, za avtomobile podjetja Geely 20-odstotno in za avtomobile izdelovalca SAIC 38,1-odstotno. Čeprav so carine EU visoke, so nižje od tistih v ZDA. Ameriške oblasti so prejšnji mesec za kitajske električne avtomobile uvedle carino v višini 100 odstotkov.