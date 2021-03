Na pogovorih med Kitajsko in ZDA leteli ostri očitki

Na pol poti med Washingtonom in Pekingom, v Anchoragu na Aljaski, potekajo prvi pogovori na visoki ravni med novo ameriško administracijo Joeja Bidna in kitajsko vlado, ki se jih udeležujeta tudi ameriški državni sekretar Antony Blinkenin kitajski zunanji minister Vang Ji.

Že prvi dan pogovorov je bilo slišati ostre kritike, predvsem glede spoštovanja človekovih pravic. Blinken je že uvodoma izrazil"globoko zaskrbljenost nad ravnanjem Kitajske, tudi glede Sinkianga, Hongkonga, Tajvana, kibernetskih napadov na ZDA ter glede ekonomske prisile zaveznikov". "Vsako od teh dejanj ogroža temeljni red, ki ohranja globalno stabilnost,"njegove besede povzema BBC. Da bo ameriška stran izpostavila zaskrbljenost nad ravnanjem uradnega Pekinga z muslimansko manjšino Ujgurov, so napovedali že pred začetkom pogovorov.

Kitajska stran pa je ameriški očitala vzvišen odnos. Kitajski državni svetnik Jang Džječije v uvodnem 15-minutnem nagovoru ZDA grajal prav zaradi spoštovanja človekovih pravic, ki so "globoko zakoreninjene", še posebej na področju pravic Afroameričanov. Obtožili so jih tudi, da izrabljajo svojo vojaško moč in finančno prevlado v svetu za "zatiranje drugih držav". "Pod pretvezo nacionalne varnosti ovira trgovinsko izmenjavo ter spodbuja nekatere države k napadu na Kitajsko." je še dejal kitajski državni svetnik Jang Džječi. Na to se je ostro odzval svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan z besedami, da ZDA ne iščejo konflikta s Pekingom, a da bodo "vedno zagovarjale svoja načela".

Odnosi med velesilama se v zadnjih letih vztrajno poslabšujejo, pod prejšnjo Trumpovo administracijo so se stopnjevale napetosti predvsem glede trgovine in kibernetske varnosti.