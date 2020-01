Koronavirus že v vseh kitajskih regijah, v enem dnevu umrlo 38 ljudi

Na Kitajskem je novi koronavirus v samo enem dnevu zahteval 38 smrtnih žrtev, tako da jih je do zdaj umrlo že 170. Pristojne oblasti so sporočile, da so prvi primer okužbe zaznali tudi v Tibetu, virus pa se je razširil po vsej celinski Kitajski.

FOTO: AP Število okuženih je v samo enem dnevu na Kitajskem naraslo za 1700, po podatkih kitajskih oblasti je zdaj okuženih skupno 7700. Reuters poroča, da je 1239 ljudi v kritičnem stanju. Od 170 smrtnih primerov so jih 162 zaznali v provinci Hubej, kjer leži mesto Vuhan, kjer se je pred mesecem dni virus prvič pojavil. Zunaj Kitajske so potrdili okoli 80 primerov okužb z virusom v približno 20 državah. Iz Japonske, kamor sta se iz Vuhana vrnili že dve skupini japonskih državljanov, so sporočili, da so pri treh osebah potrdili okužbo z virusom. V državi imajo tako 11 primerov. Peti primer okužbe so zaznali tudi v Franciji. Na evakuacijo iz Vuhana medtem čaka približno 600 državljanov 14 članic EU. Prvi letali naj bi odpotovali danes. Na prvem letalu naj bi bilo 250 francoskih državljanov. Guardian medtem poroča, da bodo morali Avstralci, ki bodo želeli zapustiti Vuhan, plačati 1000 dolarjev oziroma 908 evrov za vkrcanje na letalo Qantasa. Sydney Morning Herald poroča, da bodo morali evakuirani Avstralci plačati pristojbine in se strinjati s 14-dnevno karanteno na Božičnem otoku. Nato jih bodo oblasti odložile v Perthu, sami pa si bodo morali plačati pot do doma. V Hongkongu je zmanjkalo zaščitnih mask. FOTO: AP Avstralsko združenje zdravnikov se medtem nad načinom evakuacije Avstralcev zgraža. Na otoku so namreč v preteklosti zadrževali prosilce za azil in begunce, ki so tja prispeli z ladjami. Evakuacija Britancev bi se morala zgoditi danes, a kitajske oblasti Veliki Britaniji še niso izdale dovoljenja. Guverner province Hubej Vang Šjaodong je medtem sporočil, da se v provinci soočajo s hudim pomanjkanjem sanitarnega materiala. Zdravstveno osebje ponekod kot zaščito nosi dežne plašče in vreče za smeti. Zalog primanjkuje tudi v Hongkongu, kjer je zmanjkalo zaščitnih mask. Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se bodo zaradi vse večjega širjenja virusa v tujini danes v Ženevi na novem izrednem sestanku odločali, ali izbruh novega koronavirusa pomeni grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Pred tednom dni še niso bili tega mnenja, čeprav so bili zelo razdeljeni. Medtem se je virus razširil tudi v Evropo, na Kitajskem pa vsakodnevno poročajo o pomembnem povečanju števila okuženih.