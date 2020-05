Skrbno režiran kitajski politični dogodek leta: nad nasprotnike in slabe številke

Medtem ko ima mednarodna javnost v zvezi z obvladovanjem izbruha novega koronavirusa na Kitajskem veliko kritik in še več vprašanj, so na Kitajskem prepričani, da je bil boj uspešen. Glasove tistih, ki menijo drugače, vključno s svojci žrtev, pa hitro utišajo. Na tokratnem kongresu je dobrodošla le peščica novinarjev, ki so morali pred tem opraviti test, ki je pokazal, da niso okuženi z novim koronavirusom.

Na dnevnem redu skrbno režiranega dogodka, ki so ga začeli z minuto molka za žrtve covid-19, je več tem, sporočilo, ki bi ga naj dogodek poslal, pa je jasno. Za razliko od večine preostalega sveta je Kitajska spet v "normalnem stanju", oblast pa ima v rokah prav vse niti. Po svoje naj bi bilo to tudi sporočilo drugim državam, predvsem ZDA, da izbruh virusa slabo obvladujejo. Delegati se bodo sicer ukvarjali z utrjevanjem moči – tako gospodarske kot politične – doma in po svetu.

Oblast v Pekingu bo tako stisnila pest okoli upornega Hongkonga, kjer številni želijo več svobode. Zakon, ki je po svetu naletel na nemalo zgražanja, je ob začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa predstavil premier Li Kečjang. Uradno je namenjen "boljši nacionalni varnosti". V praksi naj bi zatrl uporne ljudi, ki že mesece protestirajo proti kitajskemu omejevanju življenja v tej nekdanji britanski koloniji.Zakon prepoveduje "izdajstvo, odcepitev, upor in prevrat". Številni pričakujejo, da bo zakon, ki naj bi ga sprejeli ob koncu zasedanja, sprožil nove proteste. Zakon bi sicer morale sprejeti oblasti v Hongkongu, a ga zaradi nasprotovanja javnosti niso.

ZDA, ki so s Pekingom že tako v trgovinski vojni in besedni vojni zaradi covid-19, medtem razmišljajo o novih sankcijah proti Kitajski. State Department Kitajsko obtožuje, da gre za kršitev Skupne deklaracije Kitajske in Velike Britanije iz leta 1984. Ta je Hongkongu zagotovila visoko stopnjo avtonomije najmanj do leta 2047.

Druga pomembna tema pa je oživljanje gospodarstva. V prvem četrtletju se je namreč kitajsko gospodarstvo skrčilo za 6,8 odstotka. Uradne kitajske številke sicer trdijo, da naj bi bila brezposelnost v državi le okoli 6-odstotna. Večina tujih analitikov, kot poroča Quartz, meni, da je okoli 20-odstotna.

Na ta poročanja so se predvsem mednarodne izpostave kitajskih medijev odzvale s precej obtožbami, da gre za laži, a več ekonomistov meni, da so kitajske "uradne številke" – neuporabne, saj so pridobljene z uporabo metodologije, prilagojene temu, da vedno da "želene rezultate". Med drugim naj bi brezposelnost – kljub nekaj popravkom metodologije – še vedno izračunavali pretežno le na osnovi urbanih območij, poleg tega pa je vpis v evidenco brezposelnih birokratsko zahteven, predstavlja pa tudi osebno sramoto, zato naj bi se ljudje temu izogibali.

Zaradi slabših številk oblast tokrat ne poudarja številk in dosežkov, ampak načrte. Ti naj bi med drugim vključevali nekaj zakonskih sprememb, ki bi bolj zaščitile zasebno lastnino, kar bi spodbudilo zasebne investicije, poroča Reuters. Prav tako se pričakuje vlaganja v gradnjo infrastrukture in dodatne spodbude za visokotehnološke industrije, med drugim v razvoj tehnologije 5G, ki jo Kitajska vidi tudi kot dobro geopolitično orodje.

Kitajska oblast je sicer prepričana, da bo izbruh novega koronavirusa in posledično krizo uspešno preživela. Domače kritike, ki so vrhunec dosegle, potem ko je postalo jasno, da je oblast zastraševala in na vse načine skušala utišati zdravnike, ki so na začetku izbruha novega koronavirusa opozarjali na pretečo nevarnost, so uspešno utišali, prav tako večina dvomi, da bi bila uspešna katera od tožb svojcev, ki so prepričani, da so ljudje umirali zaradi laži oblasti in slabe organizacije odziva.

Tudi na mednarodnem parketu Kitajska upa na pozitiven končni izkupiček. Med drugim je pristala na preiskavo WHO in njenega odziva na izbruh, potem ko so to zahtevali glasni kritiki, ki menijo, da je WHO preveč pod vplivom Kitajske. Pristanek se je zgodil šele, potem ko jim je uspelo blokirati sodelovanje Tajvana na zasedanju in je bila resolucija o preiskavi omiljena do te mere, da je bila tudi po volji Pekinga. Sicer pa računajo, da so pošiljke pomoči po svetu na ljudi naredile pozitiven vtis, zaradi katerega se bodo manj spraševali o izvoru virusa in prvih ukrepih ter začutili simpatijo do držav, ki so pomagale.