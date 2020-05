Konec avtonomije za Hongkong?

Predlog se sedaj seli v stalni komite komunistične partije, ki naj bi zasedal junija, in bi lahko postal dokončno uzakonjen do avgusta

Kitajskim varnostnim silam pa naj bi zakon omogočil tudi zatiranje protestov, ki so se začeli že sredi lanskega leta - sprva zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski, nato pa se razširile v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin ter proti oblasti Pekinga. Nekdanja britanska kolonija bi ga morala v skladu z ustavo sprejeti sama, vendar ji zaradi nasprotovanja javnosti to ni uspelo.

Območje Hongkonga naj bi sicer predstavljalo 'posebno administrativno območje' z določeno stopnjo avtonomije. Po načelu 'ena država, dva sistema' ima Hongkong pravico do lastnega pravnega in političnega sistema za vsaj 50 let po tem, ko je to nekdanjo britansko kolonijo Velika Britanija vrnila Kitajski; to se je zgodilo leta 1997.

Združene države Amerike pa so v sredo sporočile, da Hongkong nima več avtonomije, ki je bila določena po sporazumu o vrnitvi britanske kolonije Kitajski, zaradi česar več ne uživa posebno obravnavo po ameriški zakonodaji. "Združene države Amerike so nekoč upale, da bo uspešen Hongkong predstavljal vzor za avtoritarno Kitajsko, a postaja jasno, da Kitajska oblikuje Hongkong po svojem vzoru."