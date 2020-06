Poskus ugrabitve enega najbogatejših Kitajcev, policija aretirala pet oseb

V nedeljo zvečer je policija v mestu Fošan prejela klic o vlomu v sicer močno zastraženo luksuzno vilo He Šiangjiana. Policijo je obvestil njegov sin, He Jianfeng, ki se je izmuznil vlomilcem, pobegnil s posestva, nakar je preplaval manjšo reko v bližini vile in poklical pomoč, poroča BBC. Vlomilci so bili oboroženi, pri sebi naj bi imeli eksplozivne naprave. Ljudi v vili, tudi Šiangjiana, naj bi držali za talce.

Lokalnim prebivalcem je bilo po poročanju kitajskim medijev naročeno, naj med policijskim posredovanjem od nedelje zvečer pa vse do jutra ostanejo doma.