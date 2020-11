Od velemest do oddaljenih gorskih vasi: Kitajska začela popis prebivalstva

Na Kitajskem popis izvajajo vsakih deset let, da bi tako ugotovili rast prebivalstva, vzorce selitev in druge trende, ugotovitve pa uporabili pri načrtu delitve sredstev za izobraževanje, zdravstvo, prevoz, delo, oskrbo starejših in druge storitve.

V popisu leta 2010 so na Kitajskem našteli 1.339.724.852 ljudi, kar je skoraj 74 milijonov ali 5,83 odstotka več kot leta 2000. Vlada ocenjuje, da bi se lahko v tokratnem popisu število prebivalcev povečalo za približno šest odstotkov na 1,42 milijarde.

V tokratnem popisu, ki naj bi se v celoti končal v dveh letih, naj bi se osredotočili na preučevanje sprostitve t. i. politike enega otroka, ki so jo na Kitajskem uvedli leta 1979 in preklicali leta 2015. Parom so takrat dovolili dva otroka, saj so se pojavile skrbi zaradi primanjkovanja delovne sile in hitrega staranja prebivalstva. A pričakovanega naraščanja povečanja rojstev ni bilo. Lani je bila nataliteta v državi najpočasnejša vse od ustanovitve komunistične kitajske leta 1949.