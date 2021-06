V Hongkongu aretacije ob obletnici pokola: 'Pripravljena sem plačati ceno za demokracijo'

Policisti so prijeli 37-letno Čov Hang-tung, eno od redkih preostalih vidnih aktivistov za demokracijo, ki še ni v zaporu ali izgnanstvu. Čov je ena od podpredsednic Hongkonškega zavezništva, ki organizira vsakoletno bedenje. Policija je potrdila prijetje dveh oseb – Čov in 20-letnega moškega – zaradi suma objave informacij o nezakonitem zbiranju na družbenih omrežij.

Kot poroča BBC, je aktivistka kljub prepovedi oblasti na Facebooku dan pred obletnico pozivala: "Kjer koli že ste, prižgite luč– pa naj bo to luč, telefon ali sveča." Aretirali so jo zgodaj zjutraj pred njeno pisarno in jo odpeljali s črnim avtomobilom. Za BBC je že pred aretacijo povedala, da je bila na to pripravljena: "Takšen je naš sistem. Moja aretacija je neizbežna. Pripravljena sem plačati ceno za demokracijo."

Ob današnji obletnici so sorodniki žrtev s Trga nebeškega miru, ki so združeni v Mrežo mater Tiananmena, v javnem pismu, ki jo je objavil Kitajski odbor za človekove pravice (HRiC), zapisali, da "32 let kasneje še vedno ni uradnega razkritja informacij o prelivanju krvi, pokol junija 1989 pa za vlado še vedno ostaja tabu".

Javno obeleževanje obletnice prepovedano

4. junija 1989 je kitajska vojska na trgu zatrla mirne demokratične proteste. Natančno število smrtnih žrtev še vedno ni znano. Umrlo je več sto ljudi, po nekaterih ocenah celo več kot tisoč. Več tisoč ljudi je bilo ranjenih in aretiranih. Na Kitajskem je javno obeleževanje obletnice še vedno prepovedano. Edini opomin na obletnico je poostreno varovanje okrog trga, kar se dogaja tudi danes.