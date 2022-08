Aretirali 234 osumljencev, povezanih z bančnim škandalom na Kitajskem

Policija je na Kitajskem aretirala 234 osumljencev, domnevno vpletenih v bančni škandal, mesec dni po tem, ko je več sto vlagateljev zahtevalo svoje prihranke nazaj v enem izmed največjih protestov na Kitajskem.

Kitajske oblasti so aretirale 234 ljudi, povezanih z bančnim škandalom, ki je sprožil množične proteste in nasilje. Od meseca aprila so štiri podeželske banke v osrednji kitajski provinci Henan zamrznile depozite v vrednosti okoli milijona evrov, s čimer so povzročile nejevoljo podjetnikov, katerih posle so že tako močno prizadele omejitve zaradi pandemije covida-19. Po poročanju CNN je to vodilo do množičnih protestov, ki so se včasih končali z nasiljem. Aprila so stranke štirih bank nenadoma ugotovile, da ne morejo več dvigniti svojega denarja. Takrat je bil na spletnih straneh naveden razlog, da je posodobitev notranjega omrežja banke blokirala dostop do računa zunaj omrežja.

icon-expand Bančni škandal v provinci Henan je tisoče ljudi pustil brez svojih prihrankov. FOTO: AP

Stvari so postale bolj bizarne naslednji mesec, ko so kitajski bančni organi objavili, da so začeli preiskavo več delničarjev bančnega holdinga Henan Xincaifu Group. Po dveh mesecih preiskave je kitajska policija "lahko potrdila, da je kriminalna združba, ki jo je vodil osumljeni Lu Yi, od leta 2011 uporabljala skupino Henan Xincaifu za nadzor nad omenjenimi bankami ter vplivala in manipulirala z bančnim osebjem," je poročal Ycai Global, kitajski medij za poslovne novice. Vznemirjeni vlagatelji so v zadnjih dveh mesecih organizirali več demonstracij v mestu Zhengzhou, glavnem mestu province Henan, kjer so zahtevali svoje prihranke nazaj, vendar so njihovi pozivi naleteli na gluha ušesa. Julija se jih je pred podružnico Ljudske banke Kitajske zbralo več kot 1000 v upanju na največji protest doslej. Oblasti so sicer miroljubne demonstracije nasilno zatrle, policija in varnostno osebje v civilu pa so s silo razgnali protestnike.

icon-expand Ljudje so bili oškodovani za več tisoč juanov. FOTO: AP

Po protestu so finančni organi v Henanu dejali, da bodo varčevalci prejeli povračilo, pri čemer bodo prva plačila poslana bančnim strankam s skupnim zneskom manj kot 50.000 juanov, kar je okoli 7000 evrov. Finančni organi so kasneje sprožili še en krog odplačil strankam in se osredotočili na tiste, ki so imeli višje prihranke. "Po tem krogu odplačil bo centralizirano odplačevanje v veliki meri zaključeno, nadaljnje zadeve pa bodo obravnavale štiri podeželske banke," so zapisali v izjavi. Družbeno nezadovoljstvo, ki izhaja iz incidenta, bi lahko predstavljalo velik problem za vlado. Najbolj prizadeti so kmetje z nizkimi dohodki, ki so položili skoraj vse svoje življenjske prihranke, poroča CNN. Škandal s podeželskimi bankami ponazarja krhkost omrežja lokalnih bank, ki so pomembna orodja gospodarske politike kitajskega predsednika Ši Džinpinga. Podeželska Kitajska je ena od velikih poraženk gospodarstva Kitajske, zaradi česar je predsednik Xi leta 2021 obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zapolnil vrzel med podeželjem in mesti.

icon-expand Ši Džinping FOTO: AP