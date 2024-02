Razkriti dokumenti o skrivnem svetu kitajskih 'hekerjev za najem'

Tako kot drugi podjetniki, imajo tudi hekerji svoj cenik. Cene so seveda odvisne od zahtevnosti naloge.

Po poročanju The New York Timesa je denimo lokalna vlada na jugozahodu Kitajske za dostop do spletne strani prometne policije v Vietnamu odštela nekaj manj kot 14.000 evrov. Programska oprema, s katero so vodili dezinformacijske kampanje in vdirali v račune na družbenem omrežju X, je stala približno 92.000 evrov. Za okoli 257.000 evrov pa bi si kupci lahko privoščili kup osebnih podatkov za računi družbenih omrežij na platformah, kot sta Telegram in Facebook.

Zgoraj naštete storitve, ki so podrobno opisane v razkritih dokumentih, je ponujalo kitajsko varnostno podjetje I-Soon, le eno od na stotine podjetij, ki podpirajo "agresivna hekerska prizadevanja", kot piše časnik in ki jih sponzorira država. Njihovo delo je del prizadevanj za vdor v spletne strani tujih vlad in telekomunikacijskih podjetij.