Kitajske oblasti prestregle čoln s 'prebežniki', ki so bili na poti v Tajvan

Poskusi pobegov iz Hongkonga z ladjo so sicer zelo redki. Mesto je v zadnjih tednih doživelo val aretacij aktivistov v povezavi s spornim zakonom o nacionalni varnosti, ki ga je junija uvedla Kitajska. Zakon oblastem omogoča, da kaznuje tiste, ki se zavzemajo za odcepitev Hongkonga od Kitajske. Med prebivalci je zdaj čutiti strah, saj kitajske oblasti zakon uporabljajo kot izgovor za zatiranje prodemokratičnih aktivistov in medijev, poroča BBC.

Na krovu čolna naj bi bili posamezniki, ki so želeli priti do Tajvana, tam pa zaprositi za politični azil. Med pridržanimi je po poročanju medijev tudi aktivist Andy Li . Slednjega so aretirali že v začetku tega meseca, in sicer zaradi domnevnega dogovarjanja s tujimi silami in pranja denarja, zdaj pa ga sumijo, da je skušal na nezakonit način prestopiti mejo, poroča South China Morning Post , ki se sklicuje na policijske vire.

Kitajska obalna straža je sporočila, da so aretacije izvedli v nedeljo zjutraj, in sicer v južni provinci Guangdong blizu Hongkonga.

Hongkong je bil pod nadzorom Velike Britanije vse do 1997, ko je bil vrnjen Kitajski, a v okviru posebnega sporazuma: "ena država, dva sistema". Toda kritiki so Kitajsko obtožili, da je ogrozila svoboščine, kar je vodilo do protestov in do politične napetosti med Pekingom in mednarodno skupnostjo.

Tajvan je že julija z odprtjem posebne pisarne nakazal, da bo sprejel vse 'prebežnike' iz Hongkonga. Tajvan je de facto nastal leta 1949, ko so se po zmagi revolucije na Kitajskem privrženci generala Čangkajška umaknili pred komunisti na otok Tajvan. Država ni splošno mednarodno priznana, Kitajska pa jo obravnava kot uporniško provinco, ki se mora ponovno združiti s celino. Po potrebi s silo.