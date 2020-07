Kitajske oblasti spustile ameriško zastavo in prevzele nadzor nad konzulatom

Na ameriškem konzulatu v Čengduju so danes spustili ameriško zastavo. Kitajske zunanje ministrstvo je nato ob 10. uri po lokalnem času sporočilo, da so kitajske oblasti uradno zasedle ameriški konzulat. Kot so dejali, gre za "zakonit in nujno potreben odgovor na nerazumne ukrepe ZDA".

Policija v Čengduju je že v jutranjih urah omejila dostop do območja konzulata. Lokalni prebivalci so se namreč v nedeljo zbrali pred konzulatom s kitajskimi zastavami in se fotografirali. Policija je ljudem preprečila, da bi se preveč približali stavbi, ustavili pa so tudi vse znake 'veselja' in provokativne kretnje.

Mimoidoči je pred konzulatom pel domoljubne pesmi, a ga je policija hitro utišala. Nekateri okoliški prebivalci so na balkonu razobesili kitajske zastave in vzklikali: "Kitajska!"