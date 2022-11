Na Kitajskem za proteste krivijo 'tuje sile'

Na Kitajskem se že od vikenda borijo s protesti, ki so izbruhnili zaradi nestrinjanja s politiko ničelne tolerance proti covidu-19. V preteklih dneh so izgrede poskušali zatreti le policisti, sedaj pa so se na družbenih omrežjih pojavile objave, ki za nestrinjanja krivijo 'ameriško politiko'. Pripadniki komunistične partije, pa tudi kitajska varnostna agencija, se v objavah sklicujejo na 'tuje sile'.

Kitajske oblasti večdnevnih shodov sicer niso komentirale, so pa večkrat opozorile, da grožnjo nacionalni varnosti predstavljajo t. i. tuje sile. Opozorilo so nato večkrat ponovili tudi pripadniki komunistične partije, med njimi tudi vnuk vodje komunistične partije Ren Yi. "Tuje sile so naredile hrup, potem pa so se umaknile. Le kaj si te čezmorske protikitajske sile najbolj želijo," je premišljeval v objavi na enem izmed svojih družbenih omrežij. Spet drugi uporabniki se 'tujim silam', ki naj bi se zanetile proteste, zahvaljujejo. "Če imata CIA ali Nacionalni urad za demokracijo kakšno pisarno v Pekingu prosim za naslov in kontaktne podatke, da jim lahko pošljem darilo," je pozval kitajski televizijski komentator Yu Li. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Tisti, ki navedbam o vmešavanju zahoda verjamejo, svoja prepričanja utemeljujejo z nedavnim razpisom CIA, da želi v svojih vrstah zaposliti govorce kitajščine. Po Twitterju se širijo tudi sporočila, da zahod proteste načrtuje s pomočjo posebne aplikacije za šifriranje sporočil. Ob tem se pojavljajo tudi posnetki nasilnega ravnanja policije. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Medtem je na včerajšnjih shodih policija pridržala več oseb, med njimi pa tudi snemalca britanske medijske hiše BBC. Kot poroča medij mu je kitajska policija ob aretaciji zagotovila, da so ga pridržali "za njegovo dobro, da se ne bi okužil s koronavirusom," a da so ga med pridržanjem oblasti preteple. Kot piše Skynews je bil kasneje snemalec Ed Lawrence izpuščen. Po spletu se je razširila tudi njegova fotografija, pod katero so se prav tako zvrstili komentarji, da gre "za britanskega agenta, ki se je pretvarjal, da je novinar". Nekateri so fotografijo pretepenega snemalca razumeli kot dodaten dokaz, da gre za vmešavanje tujcev v kitajsko politiko. Še vedno prisotni tudi policisti in cenzura Število protestnikov se je sicer zaradi nizkih temperatur že zmanjšalo, k temu so pripomogle tudi vse pogostejše policijske patrulje, ki so preplavile mesta. Nekatere ulice v bolj nadzorovanih mestih in mestnih okrožjih znova samevajo, nekaj pa jih je bilo polnih tudi čez noč. PREBERI ŠE Kitajska v večjih mestih poostrila policijski nadzor, da bi zatrla proteste Kljub objavam na družbenih omrežjih slednje Kitajska še vedno množično cenzurira. Število objav s ključniki mest, kjer se odvijajo protesti, se zmanjšuje, ob iskanju gesel "protest" se pojavi večje število blokiranih komentarjev. Zakrivanja protestnih sporočil so se lotili tudi s spam sporočili, ki vključujejo omenjene ključnike, s čimer pa se pomembna sporočila med informacijami izgubijo. Ti uporabniški računi imajo le nekaj sledilcev ter več kot 2000 objav, ki so popolnoma nepovezane s tematiko.