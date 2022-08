Kitajske reke zaradi suše izsušene, delovanje hidroelektrarn oteženo

V petek so oblasti izdale opozorilo o suši za večji del države, saj naj bi se dolgotrajen in hud vročinski val na gosto naseljenem jugozahodu Kitajske nadaljeval še v september. Izguba dotoka vode v obsežen kitajski hidroenergetski sistem je privedla do težkih razmer v provinci Sečuan, ki več kot 80 odstotkov energije pridobiva iz hidroelektrarn. Rezervoarji z vodo so na pol prazni, povpraševanje po električni energiji pa se je to poletje povečalo za 25 odstotkov.

Pretekli teden je provinca zaradi pomanjkanja prekinila ali omejila oskrbo z električno energijo za tisoče tovarn in racionalizirala javno porabo energije. Toyota, Foxconn in Tesla so med podjetji, ki so morala v zadnjih 14 dneh v nekaterih tovarnah začasno prekiniti proizvodnjo.