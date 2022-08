Kitajska vojna z milijarderji: 13 let zapora za poslovneža iz Hongkonga

Pred petimi leti aretiranemu kitajskemu tajkunu in direktorju podjetja Tomorrow Holdings Šiau Jianhui so v petek sodili za nezakonito črpanje javnih sredstev, izdajo uporabe zaupane lastnine, nezakonito uporabo več deset milijard evrov in podkupovanje, piše v izjavi prvega vmesnega sodišča v Šanghaju.

Šiao Jianhua se je leta 2016 na forbsovi lestvici najbogatejših zemljanov uvrstil na 32. mesto. Čeprav je državi skupaj s svojim podjetjem v 20 letih delovanja predajal delnice, nepremičnine ter denar in druga sredstva v skupni vrednosti 100 milijonov evrov, so ga obsodili na 13 let zapora.

Obsodili so ga na 13 let zapora. Poleg zaporne kazni so Jianhui naložili tudi denarno kazen v višini 6,5 milijona juanov (950.000 evrov), njegovo podjetje pa mora plačati kazen v višini 55 milijard juanov (8,1 milijarde evrov). "Kazniva dejanja Šiaa Jianhue in njegovega podjetja so resno škodila redu finančnega upravljanja in državni finančni varnosti, resno pa so posegla tudi v integriteto državnih uradnikov. Zato morata v skladu z zakonom plačati visoko kazen," je še povedalo sodišče. Pri sodbi so sicer upoštevali, da so v podjetju sami priznali svoje zločine in državi tudi pomagali z obnovitvijo ukradenih sredstev, zato je bila kazen nekoliko nižja, so še povedali.

Šiao in Tomorrow Holdings sta državi v 20 letih delovanja, do leta 2021, sicer predajala delnice, nepremičnine ter denar in druga sredstva v skupni vrednosti 684,4 milijona juanov (100 milijonov evrov). Ogromen holding Tomorrrow group z Šiaom na čelu je imel delnice v bankah, zavarovalnicah in nepremičninskih trgih. Šiaovo neto premoženje je bilo leta 2016 ocenjeno na 41 milijard juanov (šest milijard evrov). Istega leta je na seznamu najbogatejši zemljanov, ki jo vsako leto izda revija Forbes, zasedel 32 mesto.

V Hong Kong pobegnil pred predsednikom, ki je začel posegati v sredstva dobičkonosnih podjetij

Obsojeni direktor je bil eden izmed številnih kitajskih tajkunov, ki so se pred zatirajočo oblastjo s celine odmaknili v obalni Hong Kong. Kitajski predsednik Ši Džinping si je namreč zadal nalogo, da je treba "previsoke dohodke" nujno "prilagoditi", s tem pa začel močno posegati v denarna sredstva visoko dobičkonosnih korporacij v zasebni lasti. Država je s Šiaovo aretacijo dokazala, da se njena moč razteza čez vso državo, kar je močno pretreslo hongkonško elito.