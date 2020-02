Kitajski aktivist poročal o stanju v Vuhanu, zdaj skrivnostno izginil

A zdaj je eden od njih - Chen Qiushi - skrivnostno izginil. Prijatelji in družina skušajo stopiti v stik s pogrešanim Kitajcem že 20 ur, a žal neuspešno. Tudi Bin je za nekaj časa izginil, potem ko je na druženih medijih objavil posnetek trupel v eni od bolnišnic. Posnel je tudi trenutek, ko so oblasti razbile vrata njegovega stanovanja, da bi ga prisilno odpeljale v karanteno. Po zgražanju javnosti je policija Bina izpustila na prostost.

V zadnjih nekaj tednih sta kitajska aktivista Chen Qiushi in Fang Bin služila kot oči in ušesa sveta v epicentru izbruha koronavirusa, mestu Vuhan. S pomočjo mobilnih telefonov sta snemala dogajanje in posnetke objavljala na Twitterju in Youtubu.

Qiushi, najbolj viden med številnimi prebivalci, ki dokumentirajo nesrečo okrog njih, je za mnoge privržence postal vir dejanskih dejstev o epidemiji. Domačini v Vuhanu so med izbruhom posneli nekaj videoposnetkov, vključno s posnetki trupel, nezadovoljstvom med bolniki v karanteni in bolnišnicah ter policijo, ki trka na vrata za uveljavitev cenzure.

O Qiushiju, nekdanjem odvetniku, so mediji poročali že avgusta, ko je odpotoval v Hongkong in poročal o tamkajšnjih protestih. Oblasti so ga takrat začasno pridržale.

Ni naključje, da so objave kitajskih aktivistih postale viralne na platformah, kot so Twitter ali Youtube. Kot poroča Bloomberg, so kitajske oblasti že zaostrile nadzor nad uporabo interneta in se usmerile na priljubljena kitajska omrežja Weibo, WeChat in ByteDance. Regulatorji so že ukinili množico računov in opravljajo temeljito 'spletno čiščenje', da bi utišaleljudi, ki protestirajo po smrti enega od 'žvižgačev', zdravnika, ki je prvi opozoril na virus.

Kot pravijo poznavalci, so tamkajšnje oblasti ljudem najprej dale nekaj svobode zaradi pritiska tujine, zdaj pa vladajoča komunistična partija ponovno vzpostavlja nadzor na družbenih omrežjih, saj se boji, da bi ti privedli do širše panike.