Kitajski astronavti so se vrnili z 'Nebeške palače'

Posadka Shenzhou 21, z Zhangom Lujem, Wujem Feijem in Zhangom Hongzhangom, je pristala na pristajalnem območju Dongfeng v severnokitajski regiji Notranja Mongolija, poroča AP News.
Posadka je v času bivanja v vesolju opravila tri izhode v odprti vesoljski prostor. Zhang Lu, ki je že sodeloval pri misiji Shenzhou 15, je izkušen v tovrstnih podvigih, saj je skupno opravil kar sedem izhodov ter tako postal kitajski astronavt z največ vesoljskimi sprehodi.
A vesoljska postaja Tiangong, ki pomeni "Nebeška palača", ni osamljena. Tam so se že nastanili trije novi astronavti, eden od njih bo tam ostal celo leto.
Kitajska z intenzivnim razvojem svojega vesoljskega programa nadaljuje številne misije na vesoljsko postajo, ki so jo razvili potem, ko so bili zaradi ameriških pomislekov glede nacionalne varnosti dejansko izključeni iz Mednarodne vesoljske postaje.
ZDA namreč veljajo za glavnega kitajskega tekmeca v vesolju, pri čemer si ameriška vesoljska agencija NASA prizadeva astronavte na Lunino površje poslati leta 2028, Kitajska pa do leta 2030.
