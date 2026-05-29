Tujina

Kitajski astronavti so se vrnili z 'Nebeške palače'

Peking, 29. 05. 2026 15.51 pred 45 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.V.
Zhang Hongzhang, Wu Fei in Zhang Lu ko se oktobra odpravili na misijo

Trije kitajski astronavti so se vrnili na Zemljo po skoraj sedmih mesecih bivanja v vesolju. Posadka je v vesolju opravljala različne naloge, od obdelave in prenosa eksperimentalnih podatkov do prenosa preostalih zalog.

Posadka Shenzhou 21, z Zhangom Lujem, Wujem Feijem in Zhangom Hongzhangom, je pristala na pristajalnem območju Dongfeng v severnokitajski regiji Notranja Mongolija, poroča AP News.

FOTO: AP

Posadka je v času bivanja v vesolju opravila tri izhode v odprti vesoljski prostor. Zhang Lu, ki je že sodeloval pri misiji Shenzhou 15, je izkušen v tovrstnih podvigih, saj je skupno opravil kar sedem izhodov ter tako postal kitajski astronavt z največ vesoljskimi sprehodi.

A vesoljska postaja Tiangong, ki pomeni "Nebeška palača", ni osamljena. Tam so se že nastanili trije novi astronavti, eden od njih bo tam ostal celo leto.

FOTO: AP

Kitajska z intenzivnim razvojem svojega vesoljskega programa nadaljuje številne misije na vesoljsko postajo, ki so jo razvili potem, ko so bili zaradi ameriških pomislekov glede nacionalne varnosti dejansko izključeni iz Mednarodne vesoljske postaje.

ZDA namreč veljajo za glavnega kitajskega tekmeca v vesolju, pri čemer si ameriška vesoljska agencija NASA prizadeva astronavte na Lunino površje poslati leta 2028, Kitajska pa do leta 2030.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petb
29. 05. 2026 16.52
Ko so bili ameriški nazadnje tako dolgo gori, so bili zaradi tega, ker jih niso bili sposobni prej pripeljati nazaj.
metaloh
29. 05. 2026 16.31
Preden se postavijo takole pokonci mine kar nekaj časa,tudi plenice si menjajo sami,razen na zemlji,kjer so prvi dan povsem nemočni...
LevoDesniPles
29. 05. 2026 16.26
lol jap medtem ko se europilandiji mudi nazaj v kameno dobo, kitajčki urno napredujejo v sf prihodnost.
Colgate
29. 05. 2026 16.48
@levoDesni Glih skoraj 60 let za Ameriko.. tako, da ni neka ZF tole
