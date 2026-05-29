Kitajski astronavti so se vrnili z 'Nebeške palače'

Posadka Shenzhou 21, z Zhangom Lujem , Wujem Feijem in Zhangom Hongzhangom , je pristala na pristajalnem območju Dongfeng v severnokitajski regiji Notranja Mongolija, poroča AP News.

Posadka je v času bivanja v vesolju opravila tri izhode v odprti vesoljski prostor. Zhang Lu, ki je že sodeloval pri misiji Shenzhou 15, je izkušen v tovrstnih podvigih, saj je skupno opravil kar sedem izhodov ter tako postal kitajski astronavt z največ vesoljskimi sprehodi.

A vesoljska postaja Tiangong, ki pomeni "Nebeška palača", ni osamljena. Tam so se že nastanili trije novi astronavti, eden od njih bo tam ostal celo leto.