Kitajski avtomobilski proizvajalci svarijo pred ustavitvijo proizvodnje

Soustanovitelj in predsednik podjetja Xpeng, enega glavnih proizvajalcev električnih vozil na Kitajskem, He Šiaopeng je v video sporočilu na spletnem družbenem omrežju WeChat opozoril na morebitno zapiranje proizvodnje. "Če podjetja v dobavni verigi v in okoli Šanghaja ne bodo našla načina za ponovni dinamični zagon delovanja in proizvodnje, bodo vse kitajske tovarne avtomobilov maja morda morale ustaviti proizvodnjo," je navedel.