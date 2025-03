Kitajski električni avtomobili se bodo polnili štirikrat hitreje od evropskih

Čas polnjenja in omejen doseg sta bila glavna dejavnika, ki sta omejevala hiter prehod z vozil na plin in tekoče gorivo na elektriko. Na Kitajskem je kljub temu prodaja električnih in hibridnih vozil v lanskem letu poskočila za 40 odstotkov.

Napoved o prodaji modelov Han L in Tang L proizvajalca BYD je kot kaže vplivala tudi na delnice Tesle, ki so zdrsnile za 4,8 odstotka. Kitajsko podjetje sicer že nekaj časa svoje zmogljivosti vlaga v izpopolnjevanje baterij in tehnologije za shranjevanje energije, poroča AP. Hitri polnilnik z močjo enega megavata naj bi v petih minutah zagotovil energijo za 400 kilometrov vožnje, kar je po navedbah City Magazinea štirikrat hitreje od evropskih. Za maksimiranje hitrosti polnjenja sta potrebna izjemno visoka napetost in velik tok, je v izjavi dejal ustanovitelj BYD Vang Čuanfu. "Da bi popolnoma rešili težave in dvome uporabnikov glede polnjenja, si prizadevamo, da bi bil čas polnjenja za električna vozila tako kratek kot čas polnjenja vozil z gorivom," je dejal Vang.

Podjetje je tudi sporočilo, da njegov sistem za hitro polnjenje temelji na napajalnih čipih iz silicijevega karbida z napetostnimi nivoji do 1.500 V, ki so jih razvili sami. Litij-železofosfatna baterija Blade je morda najvarnejša in najučinkovitejša baterija za električna vozila na svetu, je v nedavnem poročilu dejal industrijski analitik Michael Dunne.

BYD je lani izdelal nekaj več kot 4,3 milijona "vozil na novo energijo", kar je 41 odstotkov več kot leto prej, od tega 1,8 milijona baterijskih električnih vozil in 2,5 milijona hibridov. Cena njegovih delnic, s katerimi se trguje na manjšem kitajskem trgu v Šenženu, je v zadnjih šestih mesecih narasla za skoraj 50 odstotkov.

Najnovejši modeli s hitrim polnjenjem bodo na voljo na trgu za slabih 40.000 evrov, podjetje pa izdeluje tudi precej cenejša električna vozila, med njimi Seagull, ki ga na Kitajskem prodajajo za dobrih 11.000 evrov.

BYD je leta 2024 prehitel Teslo pri proizvodnji električnih vozil na baterijski pogon, in sicer 1.777.965 v primerjavi s Teslinimi 1.773.443. V začetku januarja so iz Tesle sporočili, da je njihova prodaja v letu 2024 padla, prvič po več kot desetletju.

Toda BYD ima tudi slabosti, je opozarja Dunne. Kot izpostavlja, je študija o začetni kakovosti vozil JD Power na Kitajskem z novo energijo iz leta 2024 uvrstila akumulatorsko elektriko BYD Seal in BYD Song Plus na dno svoje lestvice.