Kitajski Shein v tovarno povabil vplivneže, ti nato doživeli pogrom

Nad videnim so bili navdušeni in na družbenih omrežjih objavili posnetke. Predstavniki podjetja so vplivnežem predstavili čisto in svetlo tovarno z zadovoljnim osebjem, ki dela v družbi avtomatiziranih robotov, ki pakirajo naročila. Objave so naletele na številne kritike, uporabniki družbenih omrežij pa so vplivnežem očitali, da posnetki ne prikazujejo realnih razmer v Sheinovih tovarnah. Teh je na Kitajskem okoli 6000. Prav tako so se pojavili očitki, da so vplivneži le sledili navodilom predstavnikov podjetja in da so se slednji na prihod Američanov dobro pripravili.

Sredi junija so vplivneži odpotovali v mesto Guangzhou na jugu Kitajske, da bi si ogledali "inovacijski center" podjetja Shein - svetel in prostoren objekt z visokotehnološkimi rezalniki tkanin in roboti. Vplivneži so se na izlet odpravili na stroške Sheina.

Dani Carbonari je svojim sledilcem na Instagramu pojasnila, da se je potovanja udeležila z namenom, da preveri, ali so govorice o izkoriščanju delavcev resnične. Nato je izbrisala posnetek, v katerem pove, da se Shein "bori z vso močjo, da nam ne samo pokaže resnico, ampak da postaja najboljši, kar se da". Shein je v izjavi za javnost dejal, da so videoposnetki iz njihove tovarne, ki so jih objavili vplivneži, pristni. Dodali so, da se zavzemajo za transparentnost in da so želeli vplivnežem pokazati, na kakšen način deluje podjetje.

Kontroverzno kitajsko podjetje se je v preteklosti soočilo z obtožbami o domnevnem kršenju pravic in izkoriščanju delavcev. Britanska televizija Channel 4 je lani v dve Sheinovi tovarni na Kitajskem poslala novinarja pod krinko, ki je ugotovil, da delavci prejemajo osnovno plačo v višini 500 evrov na mesec za do tudi 18 ur dela na dan. V enem dnevu morajo proizvesti 500 kosov oblačil, na mesec pa imajo le en prost dan.

Shein je kasneje priznal, da so izvedli neodvisno preiskavo, ki je ugotovila, da so njihovi zaposleni dejansko delali dlje, kot je zakonsko dovoljeno. Kot so poudarili, so delavci delali največ 13 ur na dan. "Čeprav je to manj, kot je navedeno v dokumentarcu, je še vedno več, kot dovoljujejo lokalni predpisi," so takrat zapisali in dodali, da bo podjetje vložilo 13,7 milijona evrov v izboljšanje delovnih okolij.

Kitajski spletni nakupovalni velikan je v zadnjih letih doživel meteorski vzpon in je še posebej priljubljen pri mlajših kupcih. Veliko pozornosti podjetje namenja oglaševanju na družbenih omrežjih in ohranja nizke cene v obdobju visoke inflacije. Številni mu očitajo, da slabo vpliva na okolje, saj potrošnike z nizkimi cenami spodbuja k nakupu večjih količin oblačil, ki jih nato oblečejo le enkrat ali pa jih zavržejo.