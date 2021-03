Kitajska načrtuje rast gospodarstva in večji nadzor nad Hongkongom

Letošnji ljudski kongres bo predvidoma trajal slaba dva tedna, podobno kot lani pa bo zaradi epidemije bolj virtualno obarvan. Na letošnjem kongresu prav tako ne bo visoke udeležbe tujih novinarjev, kot je bilo to v navadi v preteklih letih. Na kongresu sodeluje približno 3000 delegatov, med udeleženci pa so tudi generalni sekretar komunistične partije Ši Džinping, šest članov politbiroja, drugi visoki partijski voditelji, predstavniki podjetji in vojaški poveljniki.

Ljudski kongres je sicer glavni kitajski zakonodajni organ, vendar v realnosti ta večinoma potrjuje predhodne odločitve Kitajske komunistične partije (KKP).