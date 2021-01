Kitajski milijarder Jack Ma po več mesecih znova javno nastopil

Spomnimo

Mediji, tudi Wall Street Journal, so pisali o tem, da milijarderja Jacka Maja niso videli v javnosti že od poznega oktobra, ko je bil govornik na forumu, na katerem je bil kritičen do kitajskih finančnih regulatorjev. To je po poročanju Guardiana v bes spravilo samega predsednika Šija Džinpinga. Po tem, ko so številni tuji mediji špekulirali o tem, ali je ustanovitelj Alibabe, kitajski milijarder Jack Ma, pogrešan, je novinar CNBC David Faberporočal, da zanesljivi viri trdijo, da se je sam odločil, da se bo za nekaj časa potuhnil.