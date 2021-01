Kitajski milijarder Jack Ma razjezil oblasti, v javnosti ga ni od oktobra

Mediji, tudi Wall Street Journal, so ta teden pisali o tem, da milijarderja Jacka Maja niso videli v javnosti že od poznega oktobra, ko je bil govornik na forumu, na katerem je bil kritičen do kitajskih finančnih regulatorjev. To je po poročanju Guardiana v bes spravilo samega predsednika Šija Džinpinga.

Nedolgo zatem so Maja in dva direktorja iz njegovega podjetja Ant Group, ki ima v lasti največjo kitajsko platformo za spletna plačila Alipay, regulatorji povabili na pogovor. Potem so začeli s preiskavo monopola Alibabe in njihovega glavnega tekmeca TenCenta, prav tako pa so ustavili IPO, prvo javno prodajo delnic na borzi.

Milijarderja ves ta čas ni bilo na spregled. Novembra se prav tako ni pojavil v vlogi sodnika v podjetniškem šovu Afriški poslovni heroji (Africa's Business Heroes), kar so v Alibabi opravičevali z drugimi obveznostmi. Nadomestil ga je drugi direktor podjetja, njegovo sliko pa so odstranili s spletne strani. Prav tako se ni pojavil kot govornik na srečanju šanghajske gospodarske zbornice, na katerem je vsako leto od 2016 naprej imel govor.

Bloombergje poročal, da so Maja v začetku decembra opozorili, naj ne zapušča države, ključnik #Ma Yun ne sme zapustiti Kitajske (to je njegovo kitajsko ime) pa so na Weibu cenzorirali. BBC je navajal zaposlenega v Alibabi, ki je dejal, da si Ma pred kitajskim novim letom pogosto vzame dopust, mnogi pa so se strinjali, da se preprosto hoče izogniti javnosti v času, ko je njegovo podjetje v tako kompleksni politični situaciji.

Ma sicer ni prvi kitajski poslovnež, na katerega je pritisnila vlada. Leta 2018 so Vuja Šjaohuija, ki je ustanovil zavarovalno podjetje Anbang, obsodili goljufije in zlorabe moči ter mu dosodili 18 let zaporne kazni. Marca je izginil nepremičninski tajkun Ren Džičjang, potem ko je napisal esej, v katerem je bil kritičen do odziva države na covid-19, Šija pa je poimenoval za klovna. Septembra so ga obsodili na 18 let zapora zaradi korupcije.

Novinar CNBC David Faber je sicer dejal, da po zanesljivih informacijah Ma ni pogrešan, temveč se je sam odločil, da se bo v tem težavnem času za podjetje potuhnil. Bill Bishop, avtor e-novic Sinocism, ki se osredotočajo na Kitajsko, je zapisal: "Komunistična stranka je še enkrat opomnila vse podjetnike, da lahko ne glede na to, kako bogati in uspešni so, še vedno v trenutku poskrbi za njihovo pogubo."