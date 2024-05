Kitajski mornarici se je pridružila nova letalonosilka

Kitajska krepi svoje vojaške zmogljivosti. Po nekaterih obveščevalnih podatkih naj bi država prikrivala dejanski obseg svojega vojaškega proračuna, ki naj bi bil precej večji. Poleg krepitve vojaškega letalstva se je mornariški floti, za katero trdijo, da je največja na svetu, pridružila najnovejša in "najnaprednejša" kitajska letalonosilka Fujian. Gre za tretjo kitajsko letalonosilko. Več jih imajo le ZDA, in sicer 11.

OGLAS

Po podatkih šanghajske uprave za pomorsko varnost bo testna plovba potekala v vzhodnokitajskem morju, približno 130 kilometrov od ladjedelnice Jiangnan, kjer so letalonosilko gradili in opremljali več kot šest let. "S pomorskimi preizkusi se bosta preverili predvsem zanesljivost in stabilnost pogonskih in električnih sistemov letalonosilke," je bilo zapisano v sporočilu državne tiskovne agencije Šinhua. Bojna ladja je bila splavljena leta 2022 in je do sedaj končala preizkuse "privezovanja, opremljanja in prilagajanja opreme," so še dodali. Fujian je večja od preostalih dveh aktivnih letalonosilk Ljudske osvobodilne vojske, 66.000 tonsko Shandong in 60.000 tonsko Liaoning. Večje letalonosilke ima le ameriška mornarica. "Plovbni preizkusi ladje Fujian so pomemben mejnik, saj pomenijo, da je Kitajska vstopila v klub najmočnejših mornaric," je dejal John Bradford, sodelavec Sveta za mednarodne zadeve.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Letalonosilka Fujian icon-picture-layer-2 1 / 3

Ključna značilnost Fujiana je elektromagnetni katapultni sistem, ki mu bo omogočil vzletanje večjih in težjih letal kot to omogočata letalonosilki Shandong in Liaoning. Analitiki pravijo, da bo zmožnost letalonosilke Fujian, da gosti večja bojna letala z večjim naborom streliva zagotovila večji doseg kot njene predhodnice v kitajski floti. Da ti pomorski preizkusi pomenijo prvi večji korak v razvoju kitajskih zmogljivosti za projekcijo zračne moči, se strinja Carl Schuster, nekdanji kapitan ameriške mornarice in nekdanji direktor operacij v skupnem obveščevalnem centru ameriškega poveljstva. S sistemom elektromagnetnega katapulta se sicer Fujian lahko kosa z najnovejšo letalonosilko ameriške mornarice USS Gerald R. Ford, ki je edina aktivna letalonosilka na svetu z omenjenim sistemom. Deset starejših letalonosilk ameriške mornaric uporablja za izstrelitev letal katapult na parni pogon. Vsa ameriška plovila bodo sicer obdržali dve ključni prednosti pred Fujianom: moč in velikost, poroča CNN. Ameriške letalonosilke imajo tudi jedrski pogon, medtem ko Fujian poganja konvencionalno gorivo, kar pomeni, da mora bodisi pristati v pristanišču ali pa ga na morju pričaka tanker, da natoči gorivo. Ameriške letalonosilke lahko tudi sprejmejo več letal, približno 75 v primerjavi s pričakovanim številom 60 na Fujianu po ocenah Centra za strateške in mednarodne študije. Analitiki so tudi opazili, da imajo ameriške letalonosilke več katapultov, večjo vzletno stezo in več dvigal, ki omogočajo hitrejše razporejanje letal iz spodnjega hangarja. Schuster je dejal, da bo trenutni krog preizkusov na morju za Fujian predvidoma trajal tri do šest dni.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Kitajska mornarica icon-picture-layer-2 1 / 3